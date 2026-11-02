¿Por qué el FC Barcelona necesita a Abdukodir Khusanov? (Análisis y 4 razones clave)

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¿Por qué el FC Barcelona necesita a Abdukodir Khusanov? (Análisis y 4 razones clave)

El otoño de 2026 se convirtió en una verdadera prueba para la línea defensiva del FC Barcelona. Antes de los choques cruciales contra el PSG y el Real Madrid, Andreas Christensen, Jules Koundé y Eric García estaban de baja, y durante el «El Clásico», el entrenador Hansi Flick también perdió al joven talento Xavi Espart por lesión.

Ante la aguda escasez de personal en el centro de la defensa y las bandas, el gigante catalán Manchester Cityestá considerando seriamente fichar al defensa y líder de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanovpara reforzar sus filas.

Según fuentes europeas prestigiosas, incluido el medio FullTime Report el FC Barcelona busca aprovechar la difícil situación de Manchester Citydebido a las acusaciones de fair play financiero, para oficializar el traspaso de Khusanov en el mercado invernal.

¿Por qué Khusanov? 4 hechos decisivos según los expertos

Según los especialistas, el traspaso del defensa uzbeko no sería una solución temporal para el Barcelona, sino un movimiento estratégico a largo plazo:

  • 1. Polivalencia sorprendente y adaptación a las exigencias de Flick: Khusanov puede jugar al mismo nivel en el centro de la defensa, así como en los laterales derecho e izquierdo. En el sistema de Hansi Flick, la movilidad de los defensas es crucial, un estilo que ya dio resultados con Eric García, quien llegó desde el City;

  • 2. Línea defensiva alta y velocidad fenomenal: La rapidez de Khusanov y su capacidad para detener balones peligrosos a la espalda de la defensa han sido elogiadas repetidamente por Pep Guardiola. Tiene el potencial para convertirse en un muro defensivo junto a Pau Cubarsí en el esquema de Flick basado en presión alta;

  • 3. Escuela de entrenadores top y resiliencia táctica: Habiendo perfeccionado su talento bajo la dirección de tácticos exigentes como Guardiola y Maresca, el defensa puede adaptarse rápidamente a las exigencias de cualquier grande del mundo;

  • 4. Eje Manchester-Cataluña y plantilla lista para jugar: El reciente paso de jugadores como João Cancelo, Eric García, Rodri y Gabriel Jesus del City al Barça, además de la estrategia del presidente Joan Laporta en el mercado inglés, crean un entorno favorable. Además, las cuatro lesiones en la plantilla ofrecen a Khusanov una oportunidad inmediata para ser titular en el Barça.

A medida que se acerca el mercado de invierno, el traspaso de Khusanov al club catalán podría convertirse en uno de los acuerdos más importantes y sonados del año.

Abdukodir KhusanovFC BarcelonaManchester CityHansi FlickFichajes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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