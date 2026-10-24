La lección táctica de Emery: ¿cómo derrotó el Aston Villa al Manchester City?

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La lección táctica de Emery: ¿cómo derrotó el Aston Villa al Manchester City?

Autor de la sensación de la jornada 8 de la Premier League, Aston Villa el entrenador Unai Emery habló sobre los detalles de la brillante victoria (2-1) contra el actual líder, Manchester City y el fútbol de alto nivel mostrado por su equipo.

En un intenso choque en Villa Park, los de Birmingham vencieron a los «Citizens» gracias a un doblete de Nicolas Jackson, regalando una verdadera fiesta a sus aficionados.

«Tuvimos que sacrificar mucho para defender»: la valoración de Emery

El experimentado técnico español destacó la entrega y disciplina de sus jugadores en el campo:

  • Fútbol de alto nivel: «¡Qué partido increíble! Fue la máxima expresión del fútbol. Este encuentro fue una prueba muy seria para nosotros;

  • Defensa y factor portero: Para ganar, necesitábamos una confianza absoluta en defensa y la ayuda inestimable de nuestro portero. Para defender ante un equipo así, tuvimos que renunciar a muchas cosas;

  • Seguimos creciendo: Estamos mejorando día a día, partido a partido, y eso me alegra», declaró el entrenador.

«Esto debe ser un ejemplo para nuestro equipo»

Unai Emery enfatizó que no deben conformarse con esta victoria y que es necesario mantener la estabilidad:

  • El objetivo supremo: «Hoy mostramos un juego fantástico. Nuestro objetivo es alcanzar este nivel y mantenerlo a largo plazo;

  • Mucho trabajo por delante: Estoy muy feliz, pero no tenemos derecho a relajarnos; queda mucho trabajo por hacer. Quiero que días y victorias como la de hoy se conviertan en el estándar para demostrar la fuerza de nuestro equipo», concluyó el técnico.

Situación en la tabla

Tras esta victoria, el Aston Villa suma 11 puntos y asciende al 6º puesto de la Premier League, dando un paso importante en la lucha por las competiciones europeas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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