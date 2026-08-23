«Ducha fría» en la Premier League: ¡Brighton aplasta al Aston Villa en la 1ª jornada!

En la 1ª jornada de la nueva temporada de la Premier League, los aficionados fueron testigos de un resultado abultado e inesperado. Al recibir en casa al Brighton al Aston Villa, aspirante a puestos europeos, los locales encajaron 4 goles sin respuesta, comenzando la temporada con una victoria contundente.

El destino del encuentro quedó sentenciado prácticamente en la primera media hora.

El «break» de la primera media hora: Goles en ráfaga

Las «Gaviotas» sorprendieron a la defensa rival desde el inicio:

Minuto 8 (1:0): El defensa del Aston Villa, Victor Lindelöf, abrió el marcador con un error inesperado y un autogol;

Minuto 18 (2:0): Maxim De Cuyper aumentó la ventaja local con un disparo preciso;

Minutos 30 y 31 (3:0, 4:0): El héroe del partido, Jack Hinshelwood, anotó un doblete en apenas un minuto, dejando el marcador en goleada.

Ducha fría y tarjeta roja

Para el equipo de Unai Emery, el calvario no terminó ahí:

Minuto 40, expulsión: El jugador de Birmingham, João Gomes, vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado;

Con un hombre menos durante el resto del tiempo, el Aston Villa no tuvo fuerzas para cambiar el resultado.

Ficha del partido y alineaciones:

Brighton — Aston Villa 4:0

Goles: Lindelöf (8, autogol), De Cuyper (18), Hinshelwood (30, 31).

Expulsión: João Gomes (40, Aston Villa).

Brighton: Verbruggen, Wieffer (Zadok, 78), Vuskovic, Dunk, Boskali, Groß, Ayari (Kostulas, 64), Diego Gomes (Yalkuye, 86), Hinshelwood (Costinha, 64), De Cuyper (Ibrahim, 78), Rutter.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 74), Maatsen (Ruggeri, 81), Kamara, João Gomes, McGinn (Edward Alisson, 82), Barkley (Bogarde, 74), Hemmings, Buendía (Garnacho, 86).

De esta forma, el Brighton demuestra estar totalmente listo para la nueva temporada y se sitúa en la parte alta de la tabla de la Premier League.