Bofetada en Bérgamo: el Atalanta cae 0-3 en casa ante el Parma

El último partido que cerró la décima jornada de la Serie A terminó con un resultado sensacional e inesperado para los aficionados en Bérgamo. El Atalanta, que recibía al Parma, no pudo oponer resistencia y sufrió una dura derrota por 0-3.

Debido a los graves errores defensivos de los locales y la alta eficacia de los visitantes, el Parma logró sumar tres puntos vitales para alejarse de la zona de peligro.

Crónica del partido: el gol de Fabbian, un autogol y la sentencia de Lontani

El encuentro no siguió el plan de los locales, sino que estuvo bajo el control de los visitantes:

Fabbian abre el marcador (minuto 41): Al final de la primera parte, los ataques constantes del Parma dieron sus frutos y Fabbian batió a Carnesecchi, inaugurando el marcador — 0-1;

Ducha fría al inicio de la segunda parte (minuto 47): Tras el descanso, el Atalanta intentó reaccionar, pero el infortunado autogol del defensa Davide Zappacosta arruinó los planes de los bergamascos — 0-2;

El golpe final de Lontani (minuto 58): Con la ventaja psicológica, los visitantes sentenciaron el partido en el minuto 58: Lontani marcó el tercer gol, dejando el marcador en un contundente 0-3.

Situación en la tabla

Gracias a esta importante victoria, el Parma alcanza los 8 puntos y asciende a la 15ª posición de la clasificación.

El Atalanta, que perdió por goleada ante su afición, se mantiene con 11 puntos en el 13º lugar, perdiendo la oportunidad de escalar posiciones.

Acta oficial del partido

Serie A, 10ª jornada

Atalanta — Parma 0-3

Goles: Fabbian 41', Zappacosta 47' (p.p.), Lontani 58'.

Alineaciones: