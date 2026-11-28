Seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, ganador del Balón de Oro y último italiano en obtener este galardón Fabio Cannavaro ha dado su opinión sobre los resultados del club romano de la Lazio , que actualmente lidera la clasificación de la Serie A italiana.

« El mercado de fichajes de enero será crucial »

Cabe recordar que la Lazio está dirigida actualmente por Gennaro Gattuso , excompañero de Cannavaro en la selección italiana. El técnico de Uzbekistán elogió la progresión de su compatriota en los banquillos y subrayó que el destino del club romano en la lucha por el título dependerá del mercado invernal: