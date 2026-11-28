Fabio Cannavaro opina sobre la Lazio, líder de la Serie A
Seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, ganador del Balón de Oro y último italiano en obtener este galardón Fabio Cannavaro ha dado su opinión sobre los resultados del club romano de la Lazio , que actualmente lidera la clasificación de la Serie A italiana.
« El mercado de fichajes de enero será crucial »
Cabe recordar que la Lazio está dirigida actualmente por Gennaro Gattuso , excompañero de Cannavaro en la selección italiana. El técnico de Uzbekistán elogió la progresión de su compatriota en los banquillos y subrayó que el destino del club romano en la lucha por el título dependerá del mercado invernal:
« Me alegro por Gattuso. Muchos pensaban que sus experiencias en el extranjero fueron fracasos. Pero en realidad, ha crecido como entrenador y como persona. Espero que mantenga este ritmo hasta enero. Luego veremos si el club puede traerle nuevos jugadores », según recoge Fabio Cannavaroen el medio FC Inter1908 .
Detalles clave
Tema
Detalles
Persona que opina
Fabio Cannavaro — Seleccionador de Uzbekistán, ganador del Balón de Oro
Club en el centro del debate
Lazio — Líder de la Serie A italiana
Entrenador del club
Gennaro Gattuso — Excompañero de Cannavaro en la selección italiana
Factor principal
El equipo debe mantener su ritmo actual hasta enero y reforzar la plantilla en el mercado invernal
¿Crees que la Lazio de Gennaro Gattuso podrá mantener el liderato de la Serie A hasta final de temporada con la ayuda de los fichajes invernales?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus allegados que siguen el fútbol mundial y las declaraciones de Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán!
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