La era Gattuso en la Lazio: el italiano, nombrado entrenador del mes en la Serie A

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La era Gattuso en la Lazio: el italiano, nombrado entrenador del mes en la Serie A

El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, ha sido nombrado entrenador del mes de octubre en la Serie A. Según el sitio oficial del campeonato italiano, el técnico fue galardonado gracias al pleno de victorias logrado con su equipo durante el mes pasado.

Tras tomar las riendas del equipo romano el verano pasado, el experimentado entrenador ha logrado convertir al equipo en el líder indiscutible de la lucha por el título en tiempo récord.

5 victorias en octubre y un éxito rotundo contra la Juventus

Los pupilos de Gattuso no dieron opción a sus rivales en todos los encuentros disputados en octubre:

  • Victoria convincente contra el Monza: 3-1;

  • Masterclass contra la Juventus: Tres goles sin respuesta ante el gigante de Turín para sellar un contundente 3-0;

  • Duelo intenso contra el Parma: 2-1;

  • La goleada al Sassuolo: Un marcador de 6-2 en un partido abierto donde los aficionados presenciaron 8 goles;

  • Puntos clave a domicilio contra el Cagliari: 2-1.

Clasificación de la Serie A: La Lazio, líder absoluto

La racha ganadora de octubre ha llevado a la Lazio a lo más alto de la tabla:

  • 1er puesto — Lazio: Líder en solitario con 28 puntos;

  • 2º puesto — Inter: Principal perseguidor con 25 puntos;

  • 3er puesto — Roma: Entra en el podio con 24 puntos;

  • 4º puesto — Como: La revelación de la temporada ocupa la 4ª plaza con 23 puntos.

Experiencia como técnico y nuevas metas

Con una vasta trayectoria tras dirigir al Milan, Napoli, Valencia, Marsella y a la selección italiana, Gennaro Gattuso vive uno de los momentos más brillantes de su carrera en la Lazio. El fútbol fluido y eficaz del club romano lo posiciona como el candidato más serio al Scudetto esta temporada.

Gennaro GattusoLazioSerie AFútbolItalia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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