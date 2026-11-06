El Dinamo logra una victoria con carácter ante un Sogdiana con diez hombres
En el marco de la 27ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el encuentro disputado en Zomin entre el Sogdiana y el Dinamo Samarcanda estuvo lleno de intensidad y giros inesperados. Aunque los locales abrieron el marcador rápidamente, los pupilos de Vadim Abramov mostraron carácter y regresaron a casa con una sólida victoria por 3-1.
Tras esta victoria, el club de Samarcanda suma 37 puntos y asciende al 8º puesto de la tabla. Por su parte, el equipo de Jizzakh se queda con 30 puntos y ocupa la 11ª posición.
Un inicio rápido y una expulsión que cambió el destino del juego
El partido comenzó con gran intensidad desde los primeros minutos:
Marcador en el minuto 2: El capitán del Sogdiana, Javohir Qahramonov, abrió el marcador en el minuto 2 con un disparo preciso, poniendo a los locales por delante (1-0);
Tarjeta roja y ruptura del equilibrio: En el minuto 29, el defensa del Sogdiana, Nodirjon Soyibov, fue expulsado directamente por una falta. Este hecho cambió por completo el guion del encuentro;
Gol de respuesta de Doumbia: Con superioridad numérica, los de Samarcanda aumentaron la presión y empataron el partido en el minuto 33 gracias a un gol de Amadou Doumbia (1-1).
Segunda parte: El golpe definitivo de los pupilos de Abramov
La segunda mitad estuvo totalmente bajo el control de los visitantes:
Minuto 72 y penalti: El delantero del Dinamo, Anvarjon Hojimirzayev, ejecutó el penalti con frialdad para poner a su equipo por delante (1-2);
El héroe que salió del banquillo en el minuto 79: Rasul Yo‘ldoshev, quien entró al campo al inicio de la segunda parte, marcó en el minuto 79 y aseguró la victoria definitiva para los de Samarcanda (1-3).
Ficha del partido:
Superliga. 27ª jornada: Sogdiana – Dinamo 1-3
Goles: Javohir Qahramonov 2' (1-0) — Amadou Doumbia 33' (1-1), Anvarjon Hojimirzayev 72' pen. (1-2), Rasul Yo‘ldoshev 79' (1-3);
Amonestaciones: Haris Hajdarević 48', Amadou Doumbia 58', Edem Nemanov 59' (todos del Dinamo);
Expulsión: Nodirjon Soyibov 29' (Sogdiana).
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