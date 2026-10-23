Milagro en el ajedrez mundial: Javohir Sindarov y Nodirbek Abdusattorov en el ranking histórico

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Milagro en el ajedrez mundial: Javohir Sindarov y Nodirbek Abdusattorov en el ranking histórico

En el mundo del ajedrez internacional, los talentos únicos que han alcanzado el título supremo de gran maestro desde la infancia siempre han sido el centro de atención de la comunidad deportiva.

En la historia del ajedrez mundial, los 10 grandes maestros más jóvenes aunque el ranking oficial se actualiza constantemente, dos estrellas brillantes de la escuela de ajedrez de Uzbekistán figuran en esta lista histórica: Javohir Sindarov así como Nodirbek Abdusattorov ocupan un lugar destacado.

Los resultados históricos de los prodigios uzbekos

Los jóvenes grandes maestros de nuestro país han registrado récords que asombraron al mundo entero:

  • La sensación Javohir Sindarov: En 2018, cuando cumplió con todos los requisitos para ser gran maestro, Javohir tenía solo 12 años, 10 meses (y 8 días). En aquel entonces, fue reconocido oficialmente como el segundo gran maestro más joven en la historia del ajedrez después de Sergey Karjakin;

  • La página dorada de Nodirbek Abdusattorov: Otro de nuestros compatriotas, quien más tarde se convirtió en campeón mundial, Nodirbek Abdusattorov también figura en esta lista de élite. Obtuvo este prestigioso título a los 13 años, 1 mes y 11 días, asegurándose un lugar sólido en el TOP 10 de los grandes maestros más rápidos de la historia del ajedrez.

Abhimanyu Mishra — el poseedor absoluto del récord

El récord absoluto en la historia del ajedrez pertenece desde 2021 a la joven estrella india Abhimanyu Mishra.Rompió el récord a los 12 años y 4 meses, terminando con el dominio de 19 años de Sergey Karjakin.

Los grandes maestros más jóvenes de la historia del ajedrez: TOP 6

La lista de los genios más jóvenes del planeta es la siguiente:

  1. Abhimanyu Mishra — 12 años, 4 meses, 25 días

  2. Faustino Oro — 12 años, 6 meses, 26 días

  3. Sergey Karjakin — 12 años, 7 meses, 0 días

  4. Gukesh Dommaraju — 12 años, 7 meses, 17 días

  5. Yağız Kaan Erdoğmuş — 12 años, 9 meses, 29 días

  6. Javohir Sindarov — 12 años, 10 meses, 8 días

La presencia de los ajedrecistas uzbekos junto a las estrellas más grandes del mundo en este prestigioso ranking demuestra una vez más que Uzbekistán se ha convertido hoy en una potencia mundial del ajedrez.

Javohir SindarovNodirbek AbdusattorovAbhimanyu MishraAjedrezGran Maestro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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