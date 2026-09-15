En el mapa mundial del ajedrez, un nuevo de Uzbekistán Ha ocurrido otro acontecimiento histórico e inolvidable que confirma las grandes victorias y el alto prestigio de Uzbekistán. En la India, patria del ajedrez, la ceremonia tradicional del relevo de la antorcha de la Olimpiada de Ajedrez se llevó a cabo con un espíritu solemne sin precedentes. En este prestigioso evento, el presidente interino de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), cinco veces campeón del mundo y legendario gran maestro Viswanathan Anand, junto con el presidente de la Federación India de Ajedrez, Nitin Narang, entregaron oficial y solemnemente la antorcha simbólica que porta la llama olímpica a nuestro talentoso gran maestro y miembro del equipo nacional de Uzbekistán, Javokhir Sindarov.

Esta llama sagrada se dirige ahora hacia la 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebrará en la antigua y siempre joven ciudad de Samarcanda, reuniendo a los maestros de la gimnasia mental de todo el mundo. Entonces, ¿qué hará que este evento deportivo global organizado por Samarcanda sea histórico, cuál es el nivel de competitividad de la escuela de ajedrez uzbeka por el oro, y qué nuevo aliento traerá este encuentro de mentes brillantes en Samarcanda a la comunidad internacional?

Homenaje a las leyendas y entrega de la llama: la ceremonia en la India

Los momentos más emocionantes de la ceremonia tradicional del relevo de la antorcha:

El homenaje personal de Viswanathan Anand: Leyenda viva del ajedrez mundial y presidente interino de la FIDE, Viswanathan Anand entregó personalmente la llama olímpica al joven gran maestro uzbeko;

La participación de Nitin Narang: El presidente de la Federación India de Ajedrez, Nitin Narang, participó en la ceremonia y de Uzbekistán reconoció su contribución inigualable al desarrollo del ajedrez mundial;

Javokhir Sindarov, símbolo de confianza: El hecho de que esta misión haya sido confiada a Javokhir Sindarov, quien defendió el honor de nuestro país al ganar la medalla de oro en la 44ª Olimpiada de Ajedrez, demuestra el alto estatus del deporte uzbeko;

El inicio del relevo: La llama simbólica comenzó oficialmente su viaje hacia suelo uzbeko, a Samarcanda, centro de la Gran Ruta de la Seda.

Samarcanda-2026: El llamado de la 46ª Olimpiada de Ajedrez

La antigua ciudad recibirá a miles de mentes brillantes de cientos de países del mundo:

Anfitrión histórico: Por primera vez en su historia, Uzbekistán acogerá la competición por equipos más prestigiosa y amplia del mundo del ajedrez;

La mirada del mundo puesta en Samarcanda: En la 46ª Olimpiada de Ajedrez, los mejores grandes maestros y expertos de casi 200 países se reunirán alrededor de los tableros;

Infraestructura y preparación de alto nivel: El centro turístico de Samarcanda y sus nuevos palacios de congresos han preparado espacios de confort óptimo para la élite mundial del ajedrez;

Promoción del turismo y la cultura: La competición de Uzbekistán servirá como una plataforma importante para promover ampliamente el rico patrimonio histórico, la cultura y el potencial turístico de Uzbekistán en todo el mundo.

La generación dorada del ajedrez uzbeko y las ambiciones de título

Nuestros ajedrecistas también aspiran al título absoluto en casa:

La continuación del heroísmo de Chennai-2022: Nuestros chicos, que levantaron el trofeo principal de la Olimpiada de Ajedrez en Chennai, India, ahora defenderán su título de campeón en nuestra propia tierra;

El trío Nodirbek, Javokhir y Nodirbek: Nuestros grandes maestros de alto nivel como Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev y Shamsiddin Vokhidov ocupan lugares altos en los rankings mundiales y entrarán en la contienda como favoritos;

Estatus de país del ajedrez: Las condiciones sistémicas creadas a nivel estatal y los éxitos de los jóvenes talentos ya han convertido a Uzbekistán en uno de los centros líderes del ajedrez mundial.

La llama olímpica, brillando en las manos de Javokhir Sindarov, sirve como orgullo para todo el pueblo uzbeko, símbolo del poder de nuestro deporte nacional y mensajera bendita de la batalla intelectual mundial esperada en Samarcanda.

¿Cree que nuestros compatriotas podrán conquistar una vez más el podio de los campeones en casa durante la 46ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda y conservar las medallas de oro? ¿Cómo evalúa la recepción de esta antorcha histórica por parte de Javokhir Sindarov? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta con orgullo este artículo dedicado a estos momentos históricos grandiosos del ajedrez uzbeko con todos sus amigos, seres queridos y entusiastas del ajedrez!