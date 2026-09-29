Se construirá un palacio de ajedrez de 500 plazas en Yangi Toshkent

Tras la histórica victoria en Samarcanda, en Uzbekistán, se anunciaron planes aún más ambiciosos para el desarrollo del ajedrez. Durante la ceremonia de premiación a los ganadores de la 46ª Olimpiada de Ajedrez en la residencia « Ko‘ksaroy », el presidente Shavkat Mirziyoyev propuso la construcción de un moderno palacio de ajedrez de 500 plazas en Yangi Toshkent.

El nuevo complejo no consistirá solo en una sala de juego. Se planea incluir un dormitorio y campos deportivos. Al mismo tiempo, se están definiendo nuevos proyectos destinados a ampliar el sistema de formación de jóvenes ajedrecistas en diversas regiones del país.

Un gran complejo de ajedrez aparecerá en Yangi Toshkent

El propuesto palacio de ajedrez tendrá una capacidad de 500 plazas.

El complejo prevé crear la infraestructura necesaria para la preparación de los atletas, además de la posibilidad de realizar entrenamientos y competiciones.

El proyecto incluye:

una moderna sala de juego de ajedrez;

un dormitorio para atletas;

campos deportivos;

infraestructura necesaria para la formación y entrenamiento de ajedrecistas

está planificado.

Esta iniciativa se presentó como parte de los planes para desarrollar el ajedrez en Uzbekistán no solo a nivel competitivo, sino de manera masiva y sistemática.

La Academia Internacional de Ajedrez de Taskent se expande a las regiones

El desarrollo del ajedrez no se limitará a la capital.

Según la información presentada, se abrirán filiales de la Academia Internacional de Ajedrez de Taskent en Samarcanda, Jorezm y Ferganá.

Esto servirá para identificar a los jóvenes talentos en las propias regiones y ampliar las oportunidades para su formación profesional.

Otra dirección importante dentro de la Academia es establecer un sistema de formación de entrenadores de ajedrez de alto nivel.

De este modo, la atención no solo se centra en formar ajedrecistas fuertes, sino también en ampliar el número de especialistas cualificados que los preparan.

Nuevas oportunidades para ajedrecistas con más de 1500 de rating

Entre las nuevas iniciativas se encuentra un mecanismo de apoyo a los entrenamientos de los ajedrecistas en clubes privados.

Según el plan, el Estado cubrirá el 50 por ciento de los gastos de entrenamiento en clubes privados para los ajedrecistas con un rating FIDE superior a 1500 puntos .

Este mecanismo tiene como objetivo ampliar las oportunidades de preparación adicional para los atletas que practican ajedrez seriamente.

Especialmente para los jóvenes que aspiran al nivel profesional, el entrenamiento regular y el trabajo con especialistas fuertes son de vital importancia.

Se celebrará el torneo «Grand Chess» en Uzbekistán

Otra dirección para aumentar la experiencia internacional de los ajedrecistas del país es aumentar el número de competiciones prestigiosas en el propio Uzbekistán.

Con este fin, se planea organizar regularmente torneos internacionales bajo la marca nacional «Uzbekistan Grand Chess» .

De esta forma, los ajedrecistas locales no tendrán que viajar al extranjero cada vez para competir contra rivales extranjeros fuertes.

El aumento de competiciones de nivel internacional en el propio Uzbekistán está previsto para servir a la mejora de la experiencia de los ajedrecistas locales y a la adaptación de la nueva generación al entorno de los grandes torneos.

El campeonato en Samarcanda inició una nueva etapa

Los resultados actuales del ajedrez uzbeko son el trasfondo principal de estos planes.

En la 46ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda, el equipo masculino de Uzbekistán se proclamó campeón.

En la composición del equipo, ajedrecistas como Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yakubboev, Muhiddin Madaminov y Shamsiddin Vokhidov elevaron una vez más el nombre del país a nivel mundial.

Tras el resultado histórico, los campeones fueron recompensados dignamente por el Estado.

El presidente Shavkat Mirziyoyev anunció que los ganadores de la olimpiada recibieron 200 mil dólares estadounidenses, un automóvil Volkswagen y una vivienda .

Los entrenadores también fueron premiados con recompensas monetarias y automóviles.

Ahora el objetivo principal es multiplicar la generación de campeones

La victoria en Samarcanda fue un resultado importante para el ajedrez de Uzbekistán. Sin embargo, la tarea tras este éxito es aún más amplia: formar un sistema de desarrollo estable y a largo plazo del ajedrez en el país.

El palacio de ajedrez de 500 plazas en Yangi Toshkent, las filiales de la academia en las regiones, el sistema de formación de entrenadores, el apoyo a los entrenamientos en clubes privados y el torneo «Uzbekistan Grand Chess» se ven como iniciativas dirigidas a este objetivo.

Los ajedrecistas que hoy celebran el campeonato en Samarcanda pueden convertirse mañana en un ejemplo para la nueva generación.

Lo más importante es no limitarse a una sola victoria histórica, se establece el objetivo de crear una nueva escuela de campeones en Uzbekistán.