Kylian Mbappé bate el récord histórico de las Copas del Mundo

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Kylian Mbappé bate el récord histórico de las Copas del Mundo

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, ha registrado un nuevo hito histórico en el mundo del fútbol. Tras anotar un doblete en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, el delantero se ha colocado en la cima de la lista de máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo. Con 22 goles en su cuenta, la estrella del Real Madrid logró superar el récord establecido por Lionel Messi. Así lo informa Goal.com .

Sin embargo, este éxito no trajo una alegría completa a Mbappé. Según Goal.com, la derrota de la selección francesa por 4-6 y el hecho de tener que luchar por la medalla de bronce en lugar de estar en la final afectaron negativamente el estado de ánimo del jugador. Destacando que la victoria colectiva es más importante que los logros personales, el delantero no ocultó que preferiría jugar la final antes que poseer un récord histórico.

¿Puede Messi recuperar el récord?

Mbappé es consciente de que su liderazgo podría no durar mucho. El hecho es que el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, cuenta con 21 goles y saltará al campo mañana en el partido final contra España. Mbappé, valorando las capacidades de su ex compañero, expresó su confianza en que este recuperará el récord rápidamente.

"Leo siempre marca. Mañana sin duda anotará, no tengo dudas de ello", enfatizó Mbappé en una entrevista con Fox Sports. Actualmente, Mbappé también lidera la carrera por la Bota de Oro del torneo de 2026 con 10 goles. Messi lo sigue con 8 tantos. Si la estrella argentina no logra destacar en la final, Mbappé podría convertirse en el primer futbolista de la historia en ganar este trofeo en dos ocasiones.

La eficacia del delantero francés es un fenómeno sin precedentes en el fútbol moderno. Se unió a leyendas como Just Fontaine, Eusébio y Ronaldo, quienes lograron marcar más de 8 goles en un solo torneo. A pesar de ello, el ambiente general en el campamento francés es algo tenso, ya que el desempeño defensivo del equipo ha sido objeto de muchas críticas.

En particular, el centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, calificó la primera parte contra Inglaterra como una "vergüenza". En su opinión, el equipo no mostró suficiente profesionalismo en el partido por el tercer puesto. El récord personal de Mbappé quedó algo ensombrecido por este fracaso. Ahora, todos los ojos del mundo están puestos en cómo responderá Lionel Messi al nuevo récord de Mbappé.

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