Récord absoluto en la historia del ajedrez: Sindorov y Gukesh renuevan una tradición de 140 años

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Récord absoluto en la historia del ajedrez: Sindorov y Gukesh renuevan una tradición de 140 años

El próximo encuentro por el título mundial de ajedrez será registrado oficialmente en la historia de la humanidad como el duelo por el campeonato más joven. Según el servicio de prensa de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), en esta confrontación histórica, el orgullo de Uzbekistán, el gran maestro internacional Javohir Sindorov se enfrentará al joven prodigio indio y actual campeón mundial, Gukesh Dommaraju.

La FIDE ha publicado oficialmente el ranking de las cinco finales más jóvenes entre los partidos por el campeonato mundial celebrados desde 1886. Según este, el duelo entre Sindorov y Gukesh supera todos los récords de la historia y ocupa el primer lugar.

El récord de Kasparov y Karpov ha sido superado

Según cálculos precisos, en la fecha en que comience la primera partida, la edad de los dos genios será la siguiente:

  • Gukesh Dommaraju: 20 años y 179 días;

  • Javohir Sindorov: 20 años y 351 días.

Al calcular la edad combinada de ambos finalistas, este encuentro supera todos los récords de edad previos en el mundo del ajedrez, incluido el de la legendaria confrontación entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov en 1984.

Las 5 confrontaciones por el título más jóvenes en la historia del ajedrez (Ranking FIDE)

  1. Gukesh — Javohir Sindorov (2026): 20 años 179 días + 20 años 351 días;

  2. Ding Liren — Gukesh (2024): 32 años 32 días + 18 años 180 días;

  3. Carlsen — Karjakin (2016): 25 años 347 días + 26 años 304 días;

  4. Carlsen — Caruana (2018): 27 años 344 días + 26 años 102 días;

  5. Kasparov — Karpov (1984): 21 años 150 días + 33 años 110 días.

Supercombate en Ginebra: Bolsa de premios y fechas

Se han revelado los detalles del gran encuentro que determinará al nuevo poseedor del título mundial de ajedrez:

  • Fecha y lugar: Esta competición se llevará a cabo este año del 24 de noviembre al 12 de diciembre en Ginebra, Suiza;

  • Bolsa de premios: El premio total de la competición está fijado en 2,5 millones de dólares estadounidenses está fijado;

  • El ascenso histórico de Sindorov: Recordemos que Javohir Sindorov obtuvo de manera histórica su clasificación para luchar por el trono del ajedrez en el Torneo de Candidatos de 2026, superando a todos sus renombrados rivales.

La mirada de toda la comunidad ajedrecística mundial se dirigirá a Suiza a finales de noviembre, donde los dos grandes maestros más fuertes de la nueva generación lucharán por el título mundial.

Javohir SindorovGukesh DommarajuFIDECampeonato Mundial de AjedrezAjedrez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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