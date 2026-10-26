3.ª jornada de la AFC Champions League Elite: ¿cuándo y dónde juegan los clubes uzbekos?

Hoy, 26 de octubre, comienza la 3.ª jornada de la competición de clubes más prestigiosa de Asia, la AFC Champions League Elite. Esta ronda supone un reto importante para los clubes uzbekos, con el actual campeón nacional, el club de Ferganá, Neftchi que recibirá en su estadio al equipo estelar de Arabia Saudí, Al-Ittihad en un duelo de alto nivel.

El club de la capital, Pakhtakor viajará esta noche a Irak para enfrentarse en Bagdad al equipo local, Air Force Club (Al-Quwa Al-Jawiya).

El choque en Ferganá y el viaje a Bagdad

Ambos encuentros tienen una importancia estratégica para la clasificación del grupo y las posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria:

Neftchi — Al-Ittihad (Ferganá): Tras sumar 3 puntos en las dos primeras jornadas, el club de Ferganá se enfrentará al superclub saudí ante su afición. El partido comenzará a las 18:45, hora local;

Air Force Club — Pakhtakor (Bagdad): Con 2 puntos tras dos empates, los «Leones» buscarán una victoria crucial en el majestuoso estadio Madina de Bagdad. El partido comenzará a las 23:15, hora de Taskent;

Situación en la tabla: Cada punto es valioso en esta fase inicial del torneo, y los resultados de esta jornada podrían definir el camino de los clubes uzbekos hacia la siguiente ronda.

AFC Champions League Elite | Calendario y horarios de la 3.ª jornada

(Los horarios de inicio de los partidos están indicados en hora de Taskent )