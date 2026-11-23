¿Cuál será la alineación de Pakhtakor contra Al-Ittihad? Se conoce el once inicial
En la 5ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, Pakhtakor visita Yeda en Arabia Sauditapara enfrentarse al club Al-Ittihad. Antes del importante duelo para los de Taskent, se han anunciado las alineaciones iniciales.
¿Quiénes forman el once inicial de Pakhtakor?
El entrenador ha confiado en los siguientes jugadores para el encuentro:
Pakhtakor: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullaev, Abdurauf Buriev, Akmal Mozgovoy, Flamarion, Oybek Bozorov, Dostonbek Khamdamov.
El club de Taskent buscará el gol en Yeda con estos jugadores. La alineación combina futbolistas experimentados con piezas clave en el ataque del equipo.
Al-Ittihad también presenta un equipo fuerte
Arabia Sauditay el club Al-Ittihad también comenzarán el partido con su once titular.
Al-Ittihad: Rajković, Danilo, Saad Moussa, Mukhtar Ali, Aouar, Al-Shanqiti, Al-Sahafi, Faris Abdi, Lopy, Bergwijn, Ilenikhena.
Los locales buscarán la victoria en casa. Por ello, a Pakhtakor le espera una prueba seria en Yeda.
¿Cuándo empieza el partido?
El encuentro de la 5ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC entre Al-Ittihad y Pakhtakor comienza hoy a las 23:15 hora de Taskent.
Liga de Campeones Élite de la AFC. 5ª jornada
Equipos
Hora de inicio
Al-Ittihad — Pakhtakor
23:15
Para Pakhtakor, este partido es vital no solo por los puntos, sino para demostrar su nivel ante uno de los grandes clubes de Asia. La atención se centra en el campo.
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