En la 5ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, Pakhtakor visita Yeda en Arabia Sauditapara enfrentarse al club Al-Ittihad. Antes del importante duelo para los de Taskent, se han anunciado las alineaciones iniciales.

¿Quiénes forman el once inicial de Pakhtakor?

El entrenador ha confiado en los siguientes jugadores para el encuentro:

Pakhtakor: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullaev, Abdurauf Buriev, Akmal Mozgovoy, Flamarion, Oybek Bozorov, Dostonbek Khamdamov.

El club de Taskent buscará el gol en Yeda con estos jugadores. La alineación combina futbolistas experimentados con piezas clave en el ataque del equipo.