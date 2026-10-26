Neftchi abre el marcador de penalti, pero Al-Ittihad remonta al final

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Neftchi abre el marcador de penalti, pero Al-Ittihad remonta al final

En el marco de la 3ª jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el club Neftchi de Ferganá recibió en su estadio al Al-Ittihad de Arabia Saudita, repleto de estrellas. En un intenso y disputado encuentro en el estadio Istiqlol, los visitantes lograron una victoria remontada por 2-1 gracias a un gol decisivo en los últimos minutos.

Aunque los locales, muy activos al inicio, se adelantaron de penalti en el minuto 17, el club saudí logró igualar y sentenciar el partido al final.

Crónica del encuentro: El penalti de Iskanderov y la respuesta visitante

En el estadio Istiqlol, los aficionados presenciaron un duelo cargado de intensidad y emociones:

  • Minuto 17 — El gol de Jamshid Iskanderov: Dominadores al inicio, los anfitriones obtuvieron un penalti en el minuto 17. Jamshid Iskanderov lo transformó con frialdad, poniendo al equipo de Ferganá por delante;

  • Minuto 34 — Houssem Aouar iguala el marcador: Los saudíes buscaron rápidamente tomar el control del juego y, en el minuto 34, el talentoso centrocampista argelino Houssem Aouar restableció el equilibrio;

  • Minuto 90 — El golpe final de En-Nesyri: Cerca del final del tiempo reglamentario, Youssef En-Nesyri, quien entró desde el banquillo, ejecutó un tiro libre magistral para darle tres puntos vitales al Al-Ittihad.

Situación en la tabla y próximo destino: El viaje a Mascate

Este resultado afectó las posibilidades de ambos equipos en la fase de grupos:

  • 9ª posición: Tras esta derrota, los pupilos de Islombek Ismoilov ocupan la 9ª plaza de la clasificación con 3 puntos;

  • Un duelo crucial en campo neutral: El equipo de Ferganá disputará su próximo partido de la 4ª jornada el 2 de noviembre como visitante ante el club iraní Tractor;

  • Mascate como sede: Este encuentro se llevará a cabo en terreno neutral, en Mascate, capital de Omán, y los puntos en juego podrían ser determinantes para la lucha por los playoffs.

Liga de Campeones Élite de la AFC. Región Oeste. 3ª jornada

Indicador

Neftchi (Uzbekistán)

Al-Ittihad (Arabia Saudita)

Marcador

1

2

Goles

Jamshid Iskanderov (17' pen.)

Houssem Aouar (34'), Youssef En-Nesyri (90')

Entrenador

Islombek Ismoilov

Jens Wissing (Alemania)

Estadio

Istiqlol, Ferganá

26 de octubre de 2026

Puntos actuales

3 puntos (9ª posición)

Entre los líderes tras la victoria

NeftchiAl-IttihadLiga de Campeones Élite de la AFCJamshid IskanderovFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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