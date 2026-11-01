El entrenador de Neftchi revela bajas importantes y sus planes contra Tractor

En el marco de la 4ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el club de Ferganá, Neftchi, que representa a Uzbekistán, se enfrentará al renombrado y experimentado equipo iraní Tractor en suelo omaní.

Antes del choque crucial, el entrenador del equipo de Ferganá, Islom Ismoilov y el centrocampista líder del equipo, Jamshid Iskanderov, participaron en la rueda de prensa oficial, donde hablaron abiertamente sobre el proceso de preparación, las graves bajas en la plantilla y los objetivos esperados para el próximo partido.

Aliboyev y Koffi ausentes: Islom Ismoilov sobre las bajas

El entrenador de Neftchi confirmó que varios jugadores del equipo titular no podrán ayudar al equipo en este encuentro:

Serios problemas de plantilla: El experimentado centrocampista Ikrom Aliboyev, el delantero extranjero Koffi y varios jugadores más se perderán el encuentro de mañana;

El factor de dos equipos equivalentes: El entrenador subrayó que estas bajas no supondrán un problema para el equipo: «Cada jugador es valioso, pero tenemos dos equipos de fuerza igualada. Tenemos chicos capaces de reemplazarlos sin problemas».

La lucha contra Tractor y el nivel del fútbol iraní

Sobre los puntos fuertes del rival y la estrategia de juego, el entrenador expresó las siguientes opiniones:

Jugadores de la selección nacional: «La plantilla de Tractor cuenta con miembros de la selección nacional de Irán y jugadores extranjeros de alto nivel. No hay rivales fáciles en la Liga de Campeones Élite de la AFC»;

El deseo de dominar en todas las facetas: «Neftchi no teme el nombre del rival y hará todo lo posible por dominar cada centímetro del campo y conseguir el resultado deseado».

Jamshid Iskanderov: «El equipo está listo» y el factor de la afición

El centrocampista Jamshid Iskanderov indicó que el estado de ánimo en el campamento de los jugadores es muy alto: