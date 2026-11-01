El entrenador de Neftchi revela bajas importantes y sus planes contra Tractor

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El entrenador de Neftchi revela bajas importantes y sus planes contra Tractor

En el marco de la 4ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el club de Ferganá, Neftchi, que representa a Uzbekistán, se enfrentará al renombrado y experimentado equipo iraní Tractor en suelo omaní.

Antes del choque crucial, el entrenador del equipo de Ferganá, Islom Ismoilov y el centrocampista líder del equipo, Jamshid Iskanderov, participaron en la rueda de prensa oficial, donde hablaron abiertamente sobre el proceso de preparación, las graves bajas en la plantilla y los objetivos esperados para el próximo partido.

Aliboyev y Koffi ausentes: Islom Ismoilov sobre las bajas

El entrenador de Neftchi confirmó que varios jugadores del equipo titular no podrán ayudar al equipo en este encuentro:

  • Serios problemas de plantilla: El experimentado centrocampista Ikrom Aliboyev, el delantero extranjero Koffi y varios jugadores más se perderán el encuentro de mañana;

  • El factor de dos equipos equivalentes: El entrenador subrayó que estas bajas no supondrán un problema para el equipo: «Cada jugador es valioso, pero tenemos dos equipos de fuerza igualada. Tenemos chicos capaces de reemplazarlos sin problemas».

La lucha contra Tractor y el nivel del fútbol iraní

Sobre los puntos fuertes del rival y la estrategia de juego, el entrenador expresó las siguientes opiniones:

  • Jugadores de la selección nacional: «La plantilla de Tractor cuenta con miembros de la selección nacional de Irán y jugadores extranjeros de alto nivel. No hay rivales fáciles en la Liga de Campeones Élite de la AFC»;

  • El deseo de dominar en todas las facetas: «Neftchi no teme el nombre del rival y hará todo lo posible por dominar cada centímetro del campo y conseguir el resultado deseado».

Jamshid Iskanderov: «El equipo está listo» y el factor de la afición

El centrocampista Jamshid Iskanderov indicó que el estado de ánimo en el campamento de los jugadores es muy alto:

  • Alto espíritu combativo: «Llegamos a Omán con un estado de ánimo muy bueno. Los aficionados verán un fútbol realmente intenso e interesante contra Tractor. Nuestro equipo está listo al 100% para el partido»;

  • El apoyo de los aficionados de Ferganá en Omán: Islom Ismoilov expresó su gratitud a los aficionados que acudirán al estadio para apoyar al equipo y a la dirección del club por crear las condiciones necesarias: «Aunque ningún estadio puede reemplazar a nuestro querido estadio Istiqlol, nos esforzaremos por sentirnos como en casa aquí también».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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