De 0:2 a 2:2: ¿cómo logró el Neftchi empatar ante el Al Hilal?
En la 5ª jornada de la AFC Champions League Elite, el club Neftchi de Ferganá recibió en casa al equipo saudídel Al Hilal . En un encuentro intenso y lleno de goles en el estadio Istiqlol, se registró un empate de 2:2 .
En la primera mitad, los visitantes dominaron: en el minuto 21, Ollie Watkins abrió el marcador, y en el 28, Gabriel Martinelli amplió la ventaja. Sin embargo, los pupilos de Islom Ismoilov aumentaron el ritmo en la segunda parte y cambiaron el rumbo del partido.
La remontada en la segunda parte y la situación en el torneo
Tras el descanso, en el minuto 49, Abror Ismoilov recortó distancias con un disparo preciso. En el minuto 70, el jugador rival Akchichek marcó en propia puerta y el Neftchi igualó el marcador — 2:2.
Tras este resultado, el Neftchi suma 5 puntos y se sitúa en la 9ª posición de la tabla. El club de Riad, Al Hilal, ocupa la 2ª plaza con 10 puntos .
Estadísticas
Neftchi
Al Hilal
Resultado final
2
2
Goles
Abror Ismoilov (49'), Akchichek (70' p.p.)
Ollie Watkins (21'), Gabriel Martinelli (28')
Puntos y posición
5 puntos (9º puesto)
10 puntos (2º puesto)
Fecha y estadio
23 de noviembre, Ferganá, Istiqlol
23 de noviembre, Ferganá, Istiqlol
Ficha del partido y alineaciones
ACL Elite. 5ª jornada: Neftchi — Al Hilal 2:2
23 de noviembre, Ferganá, Istiqlol
Goles: Abror Ismoilov (49), Akchichek (70 p.p.) — Ollie Watkins (21), Gabriel Martinelli (28).
Neftchi: Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse (Kouao, 67), Jamshid Iskanderov (Vladimir Yovovich, 67), Abror Ismoilov (Ratinio, 67), Alisher Odilov (Xurshid G‘iyosov, 81), Markus Forss (Zoran Marushich, 81).
Al Hilal: Bounou, Akchichek, Lajami (Tambakti, 78), Koulibaly, Hernandez (Al Harbi, 70), Neves, Milinković-Savić, Kanno (Al Dawsari, 70), Martinelli, Summerville, Watkins.
¿Cómo crees que este empate ante el Al Hilal afectará las aspiraciones del Neftchi en las próximas jornadas de la ACL Elite? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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