En la 5ª jornada de la AFC Champions League Elite, el club Neftchi de Ferganá recibió en casa al equipo saudídel Al Hilal . En un encuentro intenso y lleno de goles en el estadio Istiqlol, se registró un empate de 2:2 .

En la primera mitad, los visitantes dominaron: en el minuto 21, Ollie Watkins abrió el marcador, y en el 28, Gabriel Martinelli amplió la ventaja. Sin embargo, los pupilos de Islom Ismoilov aumentaron el ritmo en la segunda parte y cambiaron el rumbo del partido.

La remontada en la segunda parte y la situación en el torneo

Tras el descanso, en el minuto 49, Abror Ismoilov recortó distancias con un disparo preciso. En el minuto 70, el jugador rival Akchichek marcó en propia puerta y el Neftchi igualó el marcador — 2:2.