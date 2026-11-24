En la 5ª jornada de la Liga de Campeones de Élite de la AFC, el Pakhtakor Arabia Sauditaperdió 0-2 ante el Al-Ittihad. Tras el encuentro, el entrenador del equipo de Taskent, Emilian Karas, opinó sobre los errores cometidos, las oportunidades desperdiciadas y los jugadores jóvenes. La situación del Pakhtakor en la Liga de Campeones de Élite de la AFC es cada vez más complicada. En el partido disputado en Yeda contra el Al-Ittihad, el equipo comenzó mal ambas mitades y no pudo responder a los goles recibidos. El entrenador Emilian Karas no ocultó las razones de la derrota: en su opinión, al equipo le faltó experiencia y destreza en los momentos decisivos. Karas: «Cometimos errores que llevaron a los goles» En la rueda de prensa posterior al partido, Emilian Karas analizó el desempeño de su equipo. El técnico señaló que el Pakhtakor no empezó bien ninguna de las dos mitades, lo que permitió al rival marcar.

«Empezamos mal ambas mitades y cometimos errores que derivaron en goles. Luego nos recuperamos. Creamos varias ocasiones de gol, pero nos faltó experiencia y destreza para aprovecharlas. Felicito a los anfitriones por la victoria», declaró el especialista. De las palabras de Karas se desprende que el Pakhtakor perdió no solo por errores defensivos, sino también por no aprovechar las oportunidades en ataque. ¿Por qué el entrenador hizo cambios en la primera mitad? El técnico del Pakhtakor también explicó la razón por la que realizó cambios tempranos en la alineación. Según él, el equipo necesitaba ser más activo en ataque para cambiar el rumbo del partido. «Hicimos cambios en la primera mitad porque necesitábamos atacar. Los jugadores jóvenes de nuestra plantilla ganan experiencia en este tipo de enfrentamientos», explicó Karas. Por lo tanto, para el entrenador, este partido fue importante no solo por el resultado, sino también para el desarrollo de los jugadores jóvenes en competiciones internacionales de alto nivel. El Pakhtakor en una posición difícil en la tabla Tras la derrota ante el Al-Ittihad, la situación de los equipos en la tabla de posiciones es la siguiente: