Emilian Karas revela el problema del Pakhtakor tras la derrota ante el Al-Ittihad
En la 5ª jornada de la Liga de Campeones de Élite de la AFC, el Pakhtakor Arabia Sauditaperdió 0-2 ante el Al-Ittihad. Tras el encuentro, el entrenador del equipo de Taskent, Emilian Karas, opinó sobre los errores cometidos, las oportunidades desperdiciadas y los jugadores jóvenes.
La situación del Pakhtakor en la Liga de Campeones de Élite de la AFC es cada vez más complicada. En el partido disputado en Yeda contra el Al-Ittihad, el equipo comenzó mal ambas mitades y no pudo responder a los goles recibidos. El entrenador Emilian Karas no ocultó las razones de la derrota: en su opinión, al equipo le faltó experiencia y destreza en los momentos decisivos.
Karas: «Cometimos errores que llevaron a los goles»
En la rueda de prensa posterior al partido, Emilian Karas analizó el desempeño de su equipo. El técnico señaló que el Pakhtakor no empezó bien ninguna de las dos mitades, lo que permitió al rival marcar.
«Empezamos mal ambas mitades y cometimos errores que derivaron en goles. Luego nos recuperamos.
Creamos varias ocasiones de gol, pero nos faltó experiencia y destreza para aprovecharlas. Felicito a los anfitriones por la victoria», declaró el especialista.
De las palabras de Karas se desprende que el Pakhtakor perdió no solo por errores defensivos, sino también por no aprovechar las oportunidades en ataque.
¿Por qué el entrenador hizo cambios en la primera mitad?
El técnico del Pakhtakor también explicó la razón por la que realizó cambios tempranos en la alineación. Según él, el equipo necesitaba ser más activo en ataque para cambiar el rumbo del partido.
«Hicimos cambios en la primera mitad porque necesitábamos atacar. Los jugadores jóvenes de nuestra plantilla ganan experiencia en este tipo de enfrentamientos», explicó Karas.
Por lo tanto, para el entrenador, este partido fue importante no solo por el resultado, sino también para el desarrollo de los jugadores jóvenes en competiciones internacionales de alto nivel.
El Pakhtakor en una posición difícil en la tabla
Tras la derrota ante el Al-Ittihad, la situación de los equipos en la tabla de posiciones es la siguiente:
Al-Ittihad — 7 puntos, 8º puesto;
Pakhtakor — 2 puntos, 15º puesto.
Los próximos partidos de la competición son de vital importancia para el equipo de Taskent. El equipo necesita victorias para recuperar los puntos perdidos y mantener sus posibilidades en el torneo.
Los «Leones» esperan un duelo crucial contra el Tractor
El Pakhtakor jugará su próximo partido de la Liga de Campeones de Élite de la AFC el 7 de diciembre contra el equipo iraní Tractor.
El inicio del partido está programado para las 18:45, hora de Taskent. Este encuentro será una oportunidad importante para que el equipo de Taskent mejore su situación en el torneo.
Los pupilos de Karas deben aprender de los errores cometidos en Yeda y mostrar un juego más eficiente en el próximo partido. De lo contrario, el destino del equipo en la competición podría complicarse aún más.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…