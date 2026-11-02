Drama en el minuto 90+9: Neftchi logra un empate heroico contra Tractor en Omán (video)

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Drama en el minuto 90+9: Neftchi logra un empate heroico contra Tractor en Omán (video)

En el marco de la 4.ª jornada de la AFC Champions League Elite, el club uzbeko Neftchi Fergana disputó un partido fuera de casa en Omán contra el renombrado equipo iraní Tractor. El encuentro, lleno de lucha hasta los últimos segundos, terminó con un empate dramático de 2-2.

Aunque los de Fergana estuvieron muy cerca de la victoria frente a un rival que jugó con 10 hombres en la segunda mitad, un gol encajado en el noveno minuto del tiempo añadido privó al Neftchi de 3 puntos importantes.

Crónica del partido: Expulsión, sustituciones y un desenlace impactante tras el minuto 90

Aunque la primera parte fue cautelosa, los aficionados presenciaron un verdadero thriller en los últimos 45 minutos:

  • Gol rápido de Perica (minuto 55): El delantero Stipe Perica, que entró al campo en el minuto 54, marcó un minuto después y puso al Neftchi por delante en el marcador — 0:1;

  • La expulsión de Tractor (minuto 62): El defensa del club iraní, Farshad Faraji, fue expulsado por una falta grave, dejando a Tractor en una situación complicada;

  • La respuesta de Strkal (minuto 82): A pesar de jugar con un hombre menos, los locales intensificaron sus ataques y empataron en el minuto 82 gracias a un disparo preciso de Tomislav Strkal — 1:1;

  • El gol de la victoria de Jovovic (minuto 90+4): En los últimos minutos del tiempo añadido, otro legionario que entró desde el banquillo, Vladimir Jovovic, marcó el gol que daba la victoria al club de Fergana — 1:2;

  • El shock del minuto 90+9: Justo antes del pitido final, en el minuto 90+9, Masoud Zayerkazemayn volvió a igualar el marcador, poniendo el punto final al encuentro — 2:2.

Situación en la tabla

Tras conseguir 1 punto en este complejo partido fuera de casa en Omán, el Neftchi suma un total de 4 puntos y mantiene sus opciones de luchar por la siguiente fase en la AFC Champions League Elite.

Acta oficial del partido

  • AFC Champions League Elite, 4.ª jornada

  • Tractor (Irán) — Neftchi (Uzbekistán) 2:2

  • Goles: Tomislav Strkal 82, Masoud Zayerkazemayn 90+9 — Stipe Perica 55, Vladimir Jovovic 90+4.

  • Expulsión: Farshad Faraji 62 (Tractor).

Alineaciones:

  • Tractor: Parsa Jafari, Shojae Khalilzadeh, Odiljon Hamrobekov, Tibor Halilovic (Masoud Zayerkazemayn, 84), Danial Esmaeilifar (Seyed Mehdi Hosseini, 84), Sadegh Moharrami (Hadi Habibinejad, 61), Mohammad Naderi, Farshad Faraji, Mohammad Daneshgar (Mahdi Hashemnejad, 46), Shahriyar Moghanlou (Tomislav Strkal, 37), Amirhossein Hosseinzadeh.

  • Neftchi: Botirali Ergashev, Michel Augusto, Bojan Ciger (Khurshid Giyosov, 85), Ibrokhimkhalil Yuldoshev, Asilbek Jumayev (Abrorbek Ismoilov, 46), Nurmuhammad Abduganiyev (Stipe Perica, 54), Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrukh Sayfiyev, Ratino (Vladimir Jovovic, 76), Markus Forss (Jamshid Iskanderov, 46).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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