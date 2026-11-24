Situación crítica para Pakhtakor: derrota ante Al-Ittihad
En la 5ª jornada de la AFC Champions League Elite, Pakhtakor se enfrentó al club saudí Al-Ittihad.En el encuentro disputado en Yeda, los locales marcaron dos goles para asegurar una victoria crucial. El equipo de Taskent no logró mejorar su posición en la tabla.
Para Pakhtakor, que participa en la competición de clubes más prestigiosa de Asia, este partido contra Al-Ittihad era una prueba importante. Sin embargo, los saudíes, jugando en casa, comenzaron el encuentro con intensidad, tomando el control desde los primeros minutos.
Como resultado, Pakhtakor regresa de Yeda sin puntos. Los locales sellaron la victoria con dos goles.
Al-Ittihad abre el marcador rápidamente
En el minuto 7, Al-Shanqiti puso a Al-Ittihad por delante. Este gol permitió a los locales consolidar su iniciativa en el juego.
Tras el descanso, la situación no mejoró para Pakhtakor. En el minuto 47, Ilenikhena anotó el segundo gol, aumentando la ventaja de los saudíes.
El marcador no se movió más y Al-Ittihad ganó 2-0.
La situación de Pakhtakoren la tabla se complica
Tras este resultado, Al-Ittihad suma 7 puntos y asciende al 8º puesto de la clasificación.
Pakhtakor, tras 5 jornadas, permanece en el 15º puesto con solo 2 puntos. Este resultado complica seriamente las posibilidades del club de Taskent de avanzar a la siguiente fase.
Ahora, Pakhtakor no tiene margen de error en los partidos restantes. Para cambiar su situación en el torneo, el equipo no solo deberá ganar, sino también estar atento a los resultados de sus rivales.
Resultado completo y alineaciones
AFC Champions League Elite. 5ª jornada
Al-Ittihad - Pakhtakor 2-0
Goles:
Minuto 7 — Al-Shanqiti
Minuto 47 — Ilenikhena
Al-Ittihad: Rajković, Danilo, Saad Moussa, Mukhtar Ali, Aouar (Wijnaldum, 73'), Al-Shanqiti (Al-Julaidan, 80'), Sahafi (Al-Ghamdi, 80'), Faris Abdi, Lopy, Bergwijn (Al-Shehri, 84'), Ilenikhena.
Pakhtakor: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov (Chinedu, 31'), Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahseen, Sherzod Nasrullaev (Ermanov, 73'), Abdurauf Buriev, Akmal Mozgovoy (Saydaliev, 73'), Flamarion, Oybek Bozorov (Ibrohimov, 73'), Dostonbek Khamdamov (Saitov, 73').
Para Pakhtakor, esta derrota en Yeda complica aún más su situación. El club de Taskent debe aprovechar las oportunidades restantes para recuperar la confianza de sus aficionados con resultados.
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