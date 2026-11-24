En la 5ª jornada de la AFC Champions League Elite, Pakhtakor se enfrentó al club saudí Al-Ittihad.En el encuentro disputado en Yeda, los locales marcaron dos goles para asegurar una victoria crucial. El equipo de Taskent no logró mejorar su posición en la tabla.

Para Pakhtakor, que participa en la competición de clubes más prestigiosa de Asia, este partido contra Al-Ittihad era una prueba importante. Sin embargo, los saudíes, jugando en casa, comenzaron el encuentro con intensidad, tomando el control desde los primeros minutos.

Como resultado, Pakhtakor regresa de Yeda sin puntos. Los locales sellaron la victoria con dos goles.

Al-Ittihad abre el marcador rápidamente

En el minuto 7, Al-Shanqiti puso a Al-Ittihad por delante. Este gol permitió a los locales consolidar su iniciativa en el juego.