El campeón de Kazajistán, el club de Shymkent «Ordabasi» y su embajador, el reconocido empresario Beibit Alibekov durante su visita a Inglaterra, «Manchester City» se reunió con el defensa uzbeko que juega para Abdukodir Khusanov . Alibekov publicó en su cuenta de Instagram fotos tomadas con el futbolista uzbeko.

Experiencia en la Premier League y encuentro amistoso

Este encuentro tuvo lugar durante un viaje de trabajo de los representantes del actual campeón de Kazajistán a Inglaterra. Durante el viaje, la delegación del club de Shymkent está estudiando las infraestructuras modernas y la organización de los equipos de la Premier League inglesa. Cabe destacar que Beibit Alibekov ya había compartido anteriormente una foto con «Chelsea» el delantero de la selección nacional de Kazajistán, Dastan Satpayev, quien se recupera de una lesión en el club londinense Dastan Satpayev .

Aunque el empresario no reveló los detalles de su conversación con Khusanov, comenzaron a circular diversas especulaciones en las redes sociales sobre una posible colaboración entre el futbolista uzbeko y «Ordabasi». Sin embargo, se enfatiza que no se llevaron a cabo negociaciones oficiales entre las partes; el encuentro fue puramente amistoso y Abdukodir Khusanov regaló a los invitados una camiseta firmada como recuerdo.

El estatus de Khusanov en la Premier League y la historia de «Ordabasi» con el fútbol uzbeko

Los aficionados al fútbol y los medios de comunicación kazajos siguen con gran interés la carrera del defensa uzbeko de 22 años en las filas de los «Citizens». Por su parte, los momentos gloriosos en la historia del club de Shymkent están directamente relacionados con los nombres de futbolistas uzbekos:

Dirección Información clave Participantes del encuentro Abdukodir Khusanov («Manchester City») y Beibit Alibekov (embajador del club «Ordabasi») Objetivo del encuentro y regalo Viaje de estudio de la delegación del club de Shymkent sobre la infraestructura de la Premier League; Khusanov regaló a los invitados una camiseta firmada como obsequio Carrera de Abdukodir Khusanov En enero de 2025 traspasado del «Lens» al «Manchester City» (primer uzbeko en la historia de la Premier League); su contrato fue extendido el verano pasado hasta el 30 de junio de 2031 extendido «Ordabasi» y el fútbol uzbeko En 2023 campeón de Kazajistán por primera vez (los uzbekos Shahboz Umarov y Bobur Abduxoliqov hicieron una gran contribución) Situación actual del club de Shymkent En 2026 campeón de la Premier League de Kazajistán; la próxima temporada Liga de Campeones de la UEFA participará en las eliminatorias

¿En su opinión, cómo contribuye la exitosa carrera de Abdukodir Khusanov en «Manchester City» y su contrato extendido hasta 2031 a elevar el prestigio del fútbol de Asia Central en Europa?

¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia con sus seres queridos que siguen a Abdukodir Khusanov, el orgullo del fútbol uzbeko, y a nuestros compatriotas en los campos europeos!