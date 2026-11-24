En la quinta jornada de la AFC Champions League Elite, Al Qadisiya volvió a demostrar su gran potencial ofensivo. El club saudí, que visitaba al Shabab Al Ahli en Dubái, venció a su rival por 5-1. Julián Quiñones y Tijjani Reijnders fueron los grandes protagonistas de la goleada al anotar dos goles cada uno.

Quiñones marcó un doblete en la primera mitad

El marcador se abrió muy temprano en el encuentro. Julián Quiñones adelantó al Al Qadisiya en el minuto 3. Diez minutos después, en el minuto 13, el delantero mexicano volvió a perforar la portería rival, completando su doblete.

Los equipos se fueron al descanso con un 2-0. En la segunda mitad, los saudíes aumentaron su dominio.

Reijnders también anotó dos goles

En el minuto 61, Tijjani Reijnders puso el 3-0 en el marcador. Sin embargo, los locales respondieron con un gol de Mateusão en el minuto 71.