Al Qadisiya golea 5-1 a su rival: dobletes de Quiñones y Reijnders
En la quinta jornada de la AFC Champions League Elite, Al Qadisiya volvió a demostrar su gran potencial ofensivo. El club saudí, que visitaba al Shabab Al Ahli en Dubái, venció a su rival por 5-1. Julián Quiñones y Tijjani Reijnders fueron los grandes protagonistas de la goleada al anotar dos goles cada uno.
Quiñones marcó un doblete en la primera mitad
El marcador se abrió muy temprano en el encuentro. Julián Quiñones adelantó al Al Qadisiya en el minuto 3. Diez minutos después, en el minuto 13, el delantero mexicano volvió a perforar la portería rival, completando su doblete.
Los equipos se fueron al descanso con un 2-0. En la segunda mitad, los saudíes aumentaron su dominio.
Reijnders también anotó dos goles
En el minuto 61, Tijjani Reijnders puso el 3-0 en el marcador. Sin embargo, los locales respondieron con un gol de Mateusão en el minuto 71.
Este gol del Shabab Al Ahli no logró reavivar la emoción del partido. En el minuto 77, Reijnders volvió a marcar para registrar su segundo tanto personal. En el minuto 86, Salem sentenció el resultado final: 5-1.
De esta manera, los dobletes de Quiñones y Reijnders, junto con el gol de Salem, dieron a Al Qadisiya una contundente victoria a domicilio.
Al Qadisiya asciende al segundo puesto
Tras esta victoria, Al Qadisiya suma 11 puntos y se coloca en la segunda posición de la tabla. El equipo se mantiene invicto tras cinco partidos disputados.
Por su parte, el Shabab Al Ahli se queda en la quinta posición con 9 puntos. La derrota en Dubái supone no solo un duro golpe por el resultado, sino también la pérdida de una oportunidad clave en la clasificación.
Detalles del encuentro
AFC Champions League Elite. Jornada 5
Shabab Al Ahli — Al Qadisiya — 1:5
Goles: Mateusão, 71 — Julián Quiñones, 3, 13; Tijjani Reijnders, 61, 77; Salem, 86.
Alineación titular de Al Qadisiya: Casteels, Al-Shahrani, Nacho Fernández, Álvarez, Al-Shamat, Reijnders, Weigl, Al-Juwayr, Sani, Sangaré, Quiñones.
Suplentes utilizados: Al-Ammar (65), Salem (75), Al-Qahtani (90+1).
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