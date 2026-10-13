Neftchi cae ante Al-Nassr en la 2.ª jornada de la Champions League Élite de la AFC

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Neftchi cae ante Al-Nassr en la 2.ª jornada de la Champions League Élite de la AFC

En el marco de la 2.ª jornada de la zona Oeste de la Champions League Élite de la AFC, el campeón de Uzbekistán, el club Neftchi visitó al equipo lleno de estrellas de Arabia Saudita, en el estadio Al-Awwal Park de Riad, para enfrentarse a Al-Nassr. En un encuentro intenso, los locales ganaron 3-1.

El partido fue recordado por el nuevo hito histórico de Cristiano Ronaldo y la férrea resistencia de los de Ferganá en la segunda mitad.

El gol 981 de Ronaldo y la presión inicial

El club saudí buscó tomar la iniciativa desde el primer tiempo:

  • Apertura del marcador: En el minuto 33, el centrocampista brasileño de Al-Nassr, Angelo, puso a los locales por delante;

  • El resultado histórico de Ronaldo: En el minuto 42, Cristiano Ronaldo anotó ante la portería de los de Ferganá, poniendo el 2-0 — este fue el gol 981 en la carrera oficial de la estrella portuguesa.

Gol de descuento de Neftchi y expulsión

Los cambios realizados por el cuerpo técnico del club de Ferganá en la segunda parte dieron frutos rápidamente:

  • El gol de esperanza de Alisher Odilov: Alisher Odilov, quien ingresó al inicio del segundo tiempo, marcó en el minuto 51 ante Bento, acortando distancias (2-1);

  • Tarjeta roja e inferioridad numérica: Mientras Neftchi aumentaba la presión, Ikrom Aliboyev fue expulsado directamente en el minuto 65, dejando al equipo con 10 jugadores;

  • Un autogol sentenció el partido: En el minuto 78, un inesperado autogol de Anvar Gafurov decidió el destino del encuentro — resultado final 3-1.

Situación en la tabla

Tras este partido, ambos equipos cuentan con 3 puntos:

  • Neftchi: Se mantiene en el 7.º lugar por diferencia de goles;

  • Al-Nassr: Logró su primera victoria y subió al 8.º puesto con 3 puntos.

Aunque el campeón de Uzbekistán mostró un juego valiente ante uno de los mejores clubes del continente, la expulsión y los errores terminaron en derrota.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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