Salidas récord observadas en los ETP de Bitcoin

Los productos de inversión en criptoactivos registraron pérdidas por tercera semana consecutiva debido a la presión vendedora persistente y la limitada demanda institucional. Según un informe de CoinShares, la semana pasada se retiraron 1.670 millones de USD de los productos cotizados en bolsa (ETP) de criptomonedas, lo que supone la segunda mayor salida semanal de 2024. Así lo informa Cointelegraph.com .

Estas nuevas salidas elevaron las pérdidas totales en tres semanas a 4.210 millones de USD. Como resultado, el total de activos bajo gestión cayó a 141.000 millones de USD, el nivel más bajo desde principios de abril. James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares, atribuyó esta situación a los riesgos geopolíticos relacionados con Irán y a la aversión al riesgo de los inversores.

Los ETP de Bitcoin (BTC) lideraron las salidas semanales, con 1.440 millones de USD retirados de los fondos. Esta es la cifra semanal más alta del año, y los activos bajo gestión de Bitcoin cayeron a 114.600 millones de USD. A pesar de ello, los fondos de Bitcoin mantienen una inversión neta de 1.200 millones de USD en lo que va de año.

Los fondos de Ethereum (ETH) también estuvieron bajo presión vendedora, perdiendo 257,3 millones de USD. La actividad en el segmento de las altcoins también disminuyó: solo cinco activos lograron atraer más de 1 millón de USD en inversión. Mientras que XRP mostró una dinámica positiva con 20,3 millones de USD, Hyperliquid (HYPE) y Near (NEAR) recaudaron 10,8 millones y 7,6 millones de USD, respectivamente.

A nivel regional, el mercado estadounidense fue el principal motor de las salidas globales, con 1.630 millones de USD retirados. Alemania, Suecia y Hong Kong también se sumaron a esta tendencia. Los Países Bajos fueron el único país que mostró un resultado positivo con un pequeño aumento de 1,3 millones de USD.