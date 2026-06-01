Strategy vende 32 BTC por primera vez desde 2022; caen las acciones

La empresa Strategy anunció que vendió 32 Bitcoins (BTC) la semana pasada. Esta es la primera venta desde una transacción relacionada con beneficios fiscales en 2022, y la compañía utilizó estos fondos para financiar pagos de dividendos sobre acciones preferentes. Así lo informa Cointelegraph.com informa .

Según un informe 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), se vendieron 32 BTC a un precio promedio de 77,135 USD, por un total de 2.5 millones de USD. Como resultado, las reservas totales de la empresa disminuyeron de 843,738 BTC a 843,706 BTC. Tras esta noticia, las acciones de MSTR que cotizan en el Nasdaq cayeron más de un 6%, valorándose en alrededor de 148.70 USD.

Esta venta ha aumentado la preocupación entre los inversores sobre el modelo de financiación de Strategy a través de acciones preferentes. Muchos temen que las obligaciones de dividendos puedan obligar a la empresa a vender más Bitcoin en el futuro. Anteriormente, en 2022, la empresa vendió 704 BTC y compró 810 BTC dos días después.

El precio de Bitcoin también cayó por debajo de los 72,000 USD tras la publicación de estos datos, estabilizándose alrededor de 71,939 USD según datos de CoinGecko. Además, en la última semana de mayo, Strategy vendió 801,994 acciones de Clase A (MSTR), obteniendo 128.3 millones de USD en ingresos.

Aunque el director de la empresa, Michael Saylor, insinuó una nueva actividad durante el fin de semana, la falta de compras semanales y la ocurrencia de una venta resultaron inesperadas para muchos inversores.