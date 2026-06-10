A solo un día del inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera en la historia organizada por tres grandes naciones, están ocurriendo eventos inesperados y preocupantes en la Ciudad de México, uno de los países anfitriones. Se han desatado oleadas de protestas masivas y disturbios en la capital mexicana, que se espera sea uno de los puntos más importantes del torneo.

Según los informes de los medios de comunicación internacionales más influyentes, activistas y líderes del sindicato local de maestros han organizado mítines y huelgas a gran escala en la capital. Miles de manifestantes han salido a las calles exigiendo que el gobierno proteja sus derechos, específicamente mejorando sus condiciones de vida diarias y aumentando significativamente sus salarios. Naturalmente, el hecho de que esta ola de descontento social coincida con la víspera del Mundial complica aún más la situación.

El aspecto más preocupante es que estas protestas masivas han provocado el bloqueo temporal de todas las carreteras y autopistas centrales que conducen al mundialmente famoso y magnífico Estadio Azteca, donde mañana se llevarán a cabo la tan esperada ceremonia de apertura y el primer partido del torneo. Esto ha causado grandes atascos en la ciudad, generando inconvenientes para los organizadores y los invitados del torneo.

Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial del comité organizador ni de la FIFA sobre si esta situación inestable afectará negativamente las ceremonias de apertura de mañana o el calendario de la fase de grupos, o si podría provocar el aplazamiento de los encuentros. Las fuerzas del orden de la capital están tomando medidas urgentes para controlar la situación y despejar las vías.

Cabe recordar que la Copa Mundial 2026, que se espera sea la más extensa en la historia de la humanidad, comienza oficialmente mañana, 11 de junio, en los campos de Estados Unidos, México y Canadá. Como dato, el legendario Estadio Azteca, que se encuentra en el centro de las protestas, es una arena absolutamente única en la historia del fútbol. Es el único recinto del planeta que alberga por tercera vez partidos y finales de la Copa Mundial. Esperamos que los problemas locales no empañen esta gran fiesta del fútbol.

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