Nueva expedición a la Estación Espacial Internacional: la tripulación realiza los exámenes finales

Antes de la partida de la próxima expedición de larga duración a la Estación Espacial Internacional (ISS), ha comenzado la fase más responsable de la preparación. Los cosmonautas y astronautas están realizando ejercicios de examen complejos en los simuladores de la nave Soyuz y del segmento ruso de la estación en el Centro de Entrenamiento en Rusia. Este proceso es una prueba decisiva para determinar si la tripulación está preparada para las condiciones reales de vuelo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La tripulación principal está integrada por los cosmonautas de Roskosmos Petr Dubrov y Anna Kikina, así como por el astronauta de la NASA Anil Menon. Durante estos ejercicios de dos días, los especialistas deben demostrar no solo las operaciones de vuelo estándar, sino también sus habilidades para resolver situaciones de emergencia imprevistas. El sistema genera artificialmente fallos técnicos y averías en los sistemas de a bordo para probar la capacidad de trabajo del equipo bajo estrés.

Escenarios complejos y preparación de suplentes

El grupo de suplentes tampoco se queda atrás. Dmitriy Petelin, Konstantin Borisov y la representante de la NASA Denise Burnham practican todas las etapas del vuelo en el simulador de la nave de transporte Soyuz: desde el lanzamiento hasta el acoplamiento a la estación y el regreso de emergencia a la Tierra. Según ixbt.com, cualquier error en esta etapa podría provocar la exclusión de la tripulación del vuelo.

Durante los exámenes, el enfoque principal es la cohesión del equipo. En el espacio, el tiempo es limitado y cualquier fallo del equipo puede suponer un riesgo vital. Por ello, las simulaciones se han acercado al máximo a la realidad, y cada movimiento de los cosmonautas está bajo un control estricto.

Programa científico: Robots e investigaciones biológicas

La futura expedición tiene como objetivo no solo asegurar el funcionamiento de la estación, sino también realizar una serie de importantes experimentos científicos. Antes del vuelo, los miembros de la tripulación presentaron los siguientes proyectos principales:

« Gazoanalizator-FS » — un sistema de control de la composición atmosférica dentro de la estación para garantizar la seguridad del entorno respiratorio ;

— un sistema de control de la composición atmosférica dentro de la estación para garantizar la seguridad del entorno respiratorio ; « Teledroid » — el trabajo con sistemas robotizados antropomórficos diseñados para realizar operaciones en el espacio abierto y en condiciones orbitales ;

— el trabajo con sistemas robotizados antropomórficos diseñados para realizar operaciones en el espacio abierto y en condiciones orbitales ; « Cytomechanarium » — un experimento de biomedicina que analiza el efecto de los factores espaciales en los organismos vivos mediante el estudio del desarrollo de las moscas drosophila.

Los resultados de estas investigaciones servirán de base médica y técnica para futuros vuelos espaciales de larga distancia, especialmente para misiones a Marte o la Luna. En particular, las pruebas en el campo de la robótica son un paso importante para automatizar los trabajos espaciales exteriores peligrosos para la vida humana.

La finalización exitosa de los ejercicios de examen final significará la autorización oficial de la tripulación para volar al espacio. Los conocimientos y habilidades adquiridos en esta etapa son la única garantía para resolver cualquier complejidad en una situación real en órbita.