Adobe integra su asistente AI en Premiere, Illustrator e InDesign

Adobe ha actualizado significativamente su asistente de inteligencia artificial (AI) Firefly, integrándolo en aplicaciones populares como Premiere, Illustrator, InDesign y Frame.io. Este paso abre una nueva era en la automatización de procesos complejos para diseñadores y editores de video. Ahora, los usuarios pueden utilizar la AI directamente para crear brand kits, preparar videos de productos y trabajar en storyboards. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según ixbt.com, la aplicación Firefly actualizada ahora permite a los usuarios guardar cualquier elemento creado como un componente independiente y reutilizarlo en otros proyectos. Esta función facilita especialmente el trabajo de los especialistas que crean contenido para múltiples plataformas. Adobe está enriqueciendo su ecosistema con herramientas de AI sencillas y eficientes, similares al servicio de Canva.

Nuevas posibilidades en el procesamiento de video y gráficos

Para los usuarios de Premiere Pro, el asistente AI se ha convertido en un verdadero apoyo. Se encarga de tareas técnicas como la clasificación automática de archivos, el renombrado grupal de clips de video, la identificación de preguntas de entrevistas y la colocación de marcadores en puntos clave. Esto permite a los editores liberarse de tareas minuciosas que consumen mucho tiempo y centrarse más en el proceso creativo.

En Illustrator, la inteligencia artificial realiza tareas como la reorganización de capas (layers) y la verificación de fuentes faltantes en el documento. Además, Adobe ha presentado la nueva función "Elements". Con ella, los personajes, objetos y escenarios creados por la AI pueden guardarse en una base de datos especial para su uso posterior. Esto es fundamental para garantizar la consistencia entre proyectos.

Trabajo en equipo e integración

La compañía también ha implementado la función "Projects" para el trabajo colaborativo. Esta función permite almacenar todos los recursos disponibles en un solo lugar y compartir el contexto del proyecto con los miembros del equipo. Por ejemplo, los grupos que trabajan en campañas de marca o series de video tienen acceso simultáneo a todos los materiales necesarios.

Firefly es actualmente compatible no solo con los productos de Adobe, sino también con sistemas de AI externos como ChatGPT, Claude y Copilot. La empresa planea establecer colaboraciones con Google Gemini y Slack próximamente. El objetivo principal de Adobe es automatizar completamente procesos que antes constaban de decenas de etapas mediante la creación de un asistente de AI único que funcione a través de varias aplicaciones.

Creación de logotipos y paletas de colores describiendo el estilo de la marca;

Preparación de videos de productos profesionales a partir de fotos simples;

Creación automática de storyboards para proyectos de video;

Edición y uso compartido de proyectos en equipo.

Actualmente, la mayoría de estas nuevas funciones se encuentran en fase de beta cerrada y se espera que estén disponibles para todos los suscriptores en los próximos meses. Estos cambios hacen que los programas de Adobe sean atractivos no solo para profesionales, sino también para nuevos usuarios que buscan resultados rápidos mediante AI.