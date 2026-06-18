Moscú vuelve a sufrir un ataque masivo de drones

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Moscú vuelve a sufrir un ataque masivo de drones

En la noche del 18 de junio, Moscú y la región de Moscú sufrieron nuevamente un ataque masivo de aparatos no tripulados. Así lo informó «Incidentia».

La parte rusa informó que los sistemas de defensa aérea derribaron más de 30 drones dirigidos hacia la capital.

Se señaló que el golpe principal se produjo el 16 de junio contra una refinería de petróleo en Moscú. En la operación llevada a cabo por los servicios especiales de Ucrania, se utilizaron drones FP-1, «Lyutiy» y otros tipos.

Según los informes, los drones tenían como objetivo la unidad de refinación primaria. Debido a que el complejo dañado proporcionaba casi el 53% de la capacidad de la planta, su actividad fue suspendida temporalmente.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobyanin, confirmó el ataque y señaló que uno de los drones dañó un objeto en el área de la planta. Afirmó que no hubo heridos como resultado del incidente.

Durante el nuevo ataque del 18 de junio, fragmentos de uno de los drones derribados cayeron en el área del centro comercial «Sadovod» en Moscú, causando daños leves al edificio. Al mismo tiempo, no se ha informado de un nuevo impacto directo en la refinería del distrito de Kapotnya.

MoscúSerguéi SobianinLyutiySadovodKapotnia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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