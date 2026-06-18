Los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, celebrada en Norteamérica, continúan con debates intensos y apasionados. La selección nacional de Uzbekistán, que debuta en este torneo más prestigioso del planeta, se enfrentó a Colombia en la primera jornada y cayó por 1-3. Especialistas extranjeros y expertos reconocidos expresan activamente sus opiniones sobre el resultado de este encuentro histórico.

En particular, Vyacheslav Erbes, exintegrante de la selección nacional de Kazajistán, en una entrevista exclusiva para el medio digital «Sports.kz», analizó detalladamente el desempeño de nuestros representantes y las razones de la derrota.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, puede conocer las declaraciones del exfutbolista kazajo y el calendario de la 2ª jornada del grupo K:

Experto y cargo Evaluación del partido Uzbekistán — Colombia (1:3) Próximos partidos de la 2ª jornada (23 de junio) • Vyacheslav Erbes

(Exfutbolista de la selección de Kazajistán) • Uzbekistán se vio obligado a jugar sin el balón durante casi todo el encuentro.

• El factor de la experiencia juega un papel fundamental en un Mundial. • Portugal — Uzbekistán



• Colombia — RD Congo

« El nivel de juego en la Copa del Mundo es totalmente diferente »

Al analizar las situaciones tácticas del partido, Vyacheslav Erbes subrayó que la vasta experiencia internacional de los sudamericanos fue determinante:

« Para ser sinceros, durante casi todo el encuentro, la selección nacional de Uzbekistán se vio obligada a defenderse y jugar sin el balón frente al rival. Esto debe entenderse correctamente, ya que el entorno de un Mundial y el nivel de juego tienen criterios totalmente diferentes. En un escenario tan grande, la experiencia internacional es de suma importancia. La selección de Colombia no se ha perdido los últimos Mundiales; han superado la fase de grupos en varias ocasiones y han alcanzado los play-offs. Por ello, el resultado registrado esta vez debe considerarse como algo natural para el mundo del fútbol. Los sudamericanos mantuvieron al rival bajo una fuerte presión y pressing desde el principio hasta el final, logrando finalmente sus objetivos y asegurando la victoria».

Próxima segunda jornada: un serio desafío contra Portugal

A pesar del fracaso en la primera jornada, la lucha principal para nuestros representantes en el torneo comienza ahora. Según el calendario oficial, en el marco de la 2ª jornada del grupo K, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentará el 23 de junio a uno de los gigantes mundiales, la selección de Portugal.

En la segunda pareja del grupo, la selección de Colombia, que obtuvo 3 puntos en la primera jornada, se medirá el mismo día contra los representantes de la República Democrática del Congo.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: Las opiniones del especialista kazajo son una valoración objetiva, similar a la que dan los medios y expertos locales. De hecho, el debut en la Copa del Mundo ha sido una gran lección y una escuela de experiencia inmensa para nuestros jugadores. Los nervios iniciales han quedado atrás; ahora confiamos en que los pupilos de Fabio Cannavaro demuestren su calidad en el partido contra Portugal el 23 de junio y regalen una verdadera fiesta a nuestros aficionados. ¡Adelante, Uzbekistán!

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