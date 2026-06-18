Jude Bellingham ejemplar fuera del campo: se despide de Caroline Weir

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Jude Bellingham ejemplar fuera del campo: se despide de Caroline Weir

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, sigue ganándose el respeto de aficionados y compañeros, no solo por su destreza en el campo, sino también por sus cualidades humanas. La estrella inglesa demostró una vez más su nobleza al enviar un regalo inesperado y emotivo a la leyenda del equipo femenino, Caroline Weir, quien deja el club. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Caroline Weir, integrante de la selección de Escocia, se despidió del equipo tras cuatro años de exitiva trayectoria en Madrid, debido a la finalización de su contrato. Según informa Goal.com, Bellingham no pasó por alto esta partida y envió a la futbolista una camiseta firmada y una carta con sinceros deseos.

Bellingham escribió en su carta: "Caroline, ha sido un placer conocerte. Te deseo mucha suerte en tu próximo paso. ¡Con todo mi cariño y respeto!". Este pequeño pero significativo gesto despertó un gran interés en las redes sociales y entre la comunidad futbolística.

El reconocimiento de una leyenda madrileña

Caroline Weir, de 30 años, no ocultó su sorpresa ante el regalo. Según sus palabras, solía conversar frecuentemente con Jude en las instalaciones del club. "Hablé con Jude varias veces, siempre teníamos buenas charlas sobre el club y la vida en Madrid. Que haya escrito una carta —cuando yo habría estado feliz solo con la camiseta firmada— demuestra lo noble que es como persona", afirmó la futbolista en una entrevista con el Guardian.

Weir dejó una huella imborrable en la historia del equipo femenino del Real Madrid. Disputó 125 partidos con el "club blanco", anotando 63 goles y brindando 40 asistencias. Con estas cifras, se convirtió en una de las máximas goleadoras de la historia del club. Aunque no logró conquistar la liga española (quedando segunda detrás del FC Barcelona durante cuatro temporadas), sus estadísticas personales son sorprendentes.

Nuevo desafío: rumbo a Lyon

Ahora, Caroline Weir continuará su carrera en el club francés Lyon. Firmó un contrato por tres años con el equipo, ocho veces campeón de la Champions League. La futbolista destacó que desea alcanzar una nueva etapa en su carrera y luchar por trofeos prestigiosos.

"En este momento de mi carrera, quiero jugar con las mejores futbolistas y ganar la Champions League. El Lyon es precisamente el club que puede ofrecer esa oportunidad", añadió Weir. Aunque su salida de Madrid es una gran pérdida para el equipo, la atención de estrellas como Bellingham evidencia el alto nivel de armonía y respeto mutuo dentro del club.

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