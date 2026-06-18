Se revelan los detalles del acuerdo firmado entre EE. UU. e Irán

Se ha dado un paso inesperado y sumamente importante para aliviar la tensión militar y política que persiste desde hace mucho tiempo en la región de Oriente Medio. Los representantes oficiales de Washington y Teherán hicieron público el miércoles el texto oficial de un acuerdo de paz temporal firmado por los líderes de ambos países. El objetivo principal de este documento histórico es poner fin definitivamente a los conflictos armados a gran escala.

No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump no ha renunciado a su amenaza de reanudar los ataques militares y eliminar a los líderes oficiales iraníes si la parte iraní incumple los compromisos adquiridos.

A través de la siguiente tabla política analítica, puede conocer en detalle los puntos principales del nuevo acuerdo entre EE. UU. e Irán, así como las posiciones políticas de las partes:

Direcciones importantes del memorando Declaraciones y pasos del presidente estadounidense Logros y posición de los líderes iraníes • Duración y forma del acuerdo • Donald Trump firmó el documento digitalmente en inglés. • El presidente Masoud Pezeshkian firmó el memorando en persa. • Ámbito militar y de armamento • Calificó de «injusticia» el que Irán no pueda poseer misiles balísticos. • Reafirmó su promesa de no desarrollar armas nucleares. • Beneficios económicos y financieros • Aceptó levantar el bloqueo de los puertos iraníes y las sanciones. • Está a punto de liberarse de miles de millones de dólares en sanciones. • Esfera de influencia regional • Espera poner fin a la guerra en el Líbano y reducir el precio del petróleo. • Logró resultados mucho mayores de los esperados a través de la guerra.

La firma simbólica en Versalles y la tregua de 60 días

Este memorando de transición, que consta de 14 puntos en total, prevé una prórroga de 60 días del alto el fuego con el fin de negociar un tratado de paz final y completo. Cabe destacar que el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmaron este documento en formato digital tanto en inglés como en persa. Según los funcionarios de Teherán, este acuerdo entró en pleno vigor a partir del miércoles.

Trump firmó este documento histórico en compañía del presidente francés Emmanuel Macron en el famoso Palacio de Versalles, cerca de París. Es bien sabido que en este mismo lugar se firmó el tratado de paz que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Durante la conferencia de prensa, al hablar sobre Irán, Trump declaró: «Si pierden el tiempo y violan las condiciones del acuerdo, los bombardearemos sin piedad. No quiero eso, quiero que cumplan el acuerdo», calificando a los iraníes de «gente inteligente». Los negociadores de ambos países trabajarán en la elaboración de un proyecto de tregua permanente durante los próximos dos meses. El líder estadounidense espera que este paso traiga paz a Oriente Medio y contribuya a la bajada de los precios del petróleo en el mercado mundial.

Además, Trump renunció a algunas de sus demandas anteriores contra Irán. Reconoció que prohibir a Teherán poseer misiles balísticos era, en cierto modo, una «injusticia». Sin embargo, en febrero de este año, había prometido arrasar por completo la industria de misiles iraní.

Ambiente de victoria en Teherán: «Las negociaciones dieron más resultados de lo esperado»

Los círculos políticos iraníes celebran este acuerdo como un verdadero éxito. Según el negociador jefe del país, Mohammad Bagher Ghalibaf, Teherán ha obtenido muchos más resultados en la mesa de negociaciones de los que esperaba lograr mediante acciones militares.

Este memorando de entendimiento incluye los siguientes puntos importantes:

Cesar inmediatamente las operaciones militares en todos los frentes, incluido el territorio libanés;

Restablecer completamente la navegación de buques en el estrecho de Ormuz, crucial para la energía mundial, «sin costo alguno»;

Levantar el bloqueo impuesto por EE. UU. a los puertos marítimos iraníes y anular todas las sanciones económicas;

Restituir los activos financieros congelados y crear un fondo de inversión importante de 300 mil millones de dólares para los procesos de reconstrucción tras la guerra.

Al mismo tiempo, la parte iraní aceptó «neutralizar» sus reservas de uranio enriquecido en su territorio bajo el control del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) y reafirmó su promesa de no crear armas nucleares. Según el análisis de Reuters, a pesar de su retórica, Trump no pudo alcanzar plenamente sus objetivos a través de la guerra, mientras que Irán está cerca de deshacerse de miles de millones de dólares en restricciones económicas.

La Unión Europea está feliz, Israel es indiferente

Durante la cumbre del G7 celebrada en Francia, los líderes de los países europeos aplaudieron calurosamente este acuerdo. Aunque los líderes europeos comprenden las preocupaciones de EE. UU. sobre el programa nuclear iraní, nunca apoyaron la decisión anterior de Washington de iniciar una guerra sin la autorización de la ONU. También temen que Irán, tras haber resistido tales presiones, haya consolidado su posición.

Tras el acuerdo, los países del G7 publicaron una declaración conjunta exigiendo el cese inmediato de los enfrentamientos entre Israel y el grupo «Hezbolá» en territorio libanés. Aunque las operaciones militares han disminuido algo desde el domingo, no han cesado por completo. El gobierno israelí, que no participó en las negociaciones y controla el sur del Líbano, hizo saber que se reserva el derecho de usar la fuerza en el momento que considere necesario.

Conclusión final de los analistas políticos de Zamin: Este memorando temporal firmado en el Palacio de Versalles podría inaugurar una nueva era de paz en Oriente Medio. La evolución futura de la situación y el grado de cumplimiento de las partes durante el periodo de 60 días determinarán la seguridad energética y política mundial.

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