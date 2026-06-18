China cultiva arroz en el espacio: un paso clave para las misiones a la Luna y Marte

La tripulación de la misión "Shenzhou-23", que opera en la estación orbital "Tiangong" de China, está llevando a cabo un experimento único de cultivo de arroz en microgravedad. Esta investigación se considera un paso estratégico hacia la creación de fuentes de alimento autónomas para futuras misiones humanas al espacio profundo, específicamente a la Luna y Marte. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el diario China Science Daily, el experimento se realiza dentro de un módulo compacto del tamaño de un horno microondas. Actualmente, las semillas han germinado con éxito y se han formado los primeros brotes. El objetivo principal de los científicos es estudiar la estabilidad genética y la capacidad de regeneración de las plantas en condiciones de ingravidez.

Problemas técnicos de la agricultura espacial

Todas las formas de vida en la Tierra se han desarrollado bajo una gravedad constante, por lo que el metabolismo y el sistema genético de las plantas están adaptados a las condiciones terrestres. En ingravidez, las gotas de agua no caen, sino que quedan suspendidas en el aire. Esto puede provocar que las plantas se humedezcan en exceso. Además, se utilizan bio-adhesivos y sistemas de fijación especiales para mantener la tierra y las semillas en su lugar.

Zheng Huiqiong, director de la investigación, señala que las plantas se comportan de manera extraña en el espacio. Por ejemplo, en lugar de crecer hacia arriba, se extienden a lo largo de las superficies. Asimismo, el proceso de polinización es más difícil en ingravidez, ya que el polen no cae naturalmente. Por ello, los científicos se centran ahora en variedades de arroz autopolinizantes.

Base para futuras misiones

La posibilidad de que las plantas completen su ciclo de vida completo (de semilla a semilla) en el espacio;

El efecto de la microgravedad en los plazos de floración y producción;

La viabilidad de las siguientes generaciones obtenidas a partir de semillas cultivadas en el espacio;

La adaptación de variedades enanas y de crecimiento rápido en condiciones de espacio limitado.

En el marco de este proyecto, se estudian los siguientes aspectos clave:

Especialistas de la Academia de Ciencias de China completaron con éxito el ciclo completo de cultivo de arroz en el módulo "Wentian" en 2022. Las semillas obtenidas entonces fueron devueltas a la Tierra y probadas durante varias generaciones. El experimento actual sirve para perfeccionar este proceso y crear un sistema de producción de alimentos permanente en la estación espacial.

Se espera que estas investigaciones en el campo de la biología espacial no solo proporcionen nuevos productos a los astronautas, sino que también abran nuevas posibilidades genéticas para la agricultura en la Tierra. Si los científicos logran obtener cosechas estables en ingravidez, la vida a largo plazo de la humanidad en otros planetas se convertirá en realidad.