Adolescente de 14 años brutalmente golpeado en un ascensor en Rusia

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Adolescente de 14 años brutalmente golpeado en un ascensor en Rusia

Un acto de violencia brutal ocurrió contra un menor en la ciudad de Vladivostok, Rusia. Un hombre agredió y golpeó salvajemente a un niño de 14 años que lo rozó accidentalmente al entrar en el ascensor.

Según testigos, a pesar de que el adolescente se disculpó varias veces, el atacante continuó golpeándolo sin descanso. Se informa que el incidente ocurrió tanto dentro del ascensor como en el pasillo exterior.

Lo más lamentable es que este terrible suceso ocurrió ante los ojos del hermano del niño, de solo 6 años, lo que agrava el impacto psicológico del evento.

Según los resultados del examen médico, la víctima fue diagnosticada con un traumatismo craneoencefálico cerrado y un hematoma. Actualmente, su salud está bajo supervisión médica.

La familia planea acudir a los órganos de seguridad para denunciar el caso. Por el momento, la identidad del agresor no ha sido establecida y continúan las labores de búsqueda.

RusiaVladivostok
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