La Copa del Mundo 2026, acogida por las tres grandes naciones de América del Norte —Estados Unidos, Canadá y México—, ofrece momentos históricos para millones de nuestros compatriotas. En el marco de este Mundial, la selección nacional de Uzbekistán disputó su primer partido oficial de la historia. En el encuentro de la 1ª jornada del grupo K, nuestros representantes se enfrentaron al fuerte equipo de Colombia, cayendo por 1:3.

Tras este partido debut, Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la Unión de Fútbol de Rusia (RFU), compartió sus reflexiones sobre el primer juego de los futbolistas uzbekos y sus capacidades.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, puede conocer en detalle las opiniones del reconocido experto ruso y el calendario de los próximos partidos de nuestra selección en la Copa del Mundo :

Experto y cargo Evaluación del partido de la selección Próximos encuentros y final del Mundial • Vyacheslav Koloskov

(Presidente honorario de la RFU) • El debut fue un poco desafortunado, pero la organización del juego no fue mala.

• Se observaron buenas capacidades en el equipo. • 23 de junio : Portugal — Uzbekistán

• 28 de junio : RD Congo — Uzbekistán

• 19 de julio : Final del torneo

«La organización del juego no fue mala, habrá oportunidades sin duda»

Al analizar los primeros pasos de nuestra selección en la Copa del Mundo, Vyacheslav Koloskov destacó que, por ahora, no se debe caer en un exceso de confianza, aunque subrayó que el equipo tiene potencial. En una entrevista con los medios, el experto dijo :

«Si evaluamos la situación real en este momento, es difícil decir mucho porque el partido debut no fue tan exitoso como se esperaba. Los jugadores perdieron contra un rival fuerte y concedieron tres goles. Por lo tanto, por ahora no hay una situación que haga saltar de alegría a los aficionados. Por supuesto, durante el encuentro los uzbekos tuvieron buenas situaciones y la organización del juego en el campo no dejó una mala impresión. Pero aún no han llegado al nivel de recibir un "vivat" sin reservas. Lo más importante es que les esperan dos partidos más cruciales y es seguro que seguirán luchando hasta el final».

Dos batallas a vida o muerte y una oportunidad histórica por delante

Cabe recordar que, aunque tuvieron un inicio desafortunado en la primera jornada de la fase de grupos, la posibilidad de conseguir el pase a los play-offs no se ha perdido del todo para los «Lobos Blancos» dirigidos por Fabio Cannavaro. Nuestros representantes disputarán el segundo encuentro del grupo el 23 de junio contra la poderosa selección de Portugal, mientras que el último partido decisivo de la 3ª jornada será el 28 de junio contra el equipo de la República Democrática del Congo.

Recordamos que se prevé que esta fiesta deportiva más prestigiosa del planeta termine oficialmente el 19 de julio de este año, determinando a su campeón.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin : Las palabras del experimentado experto Vyacheslav Koloskov tienen sentido: los nervios del primer partido pasaron factura, pero la formación táctica y la disciplina en el campo de nuestra selección permiten no perder la esperanza de futuras victorias. Confiamos en que, en el partido del martes contra el Portugal liderado por Cristiano Ronaldo, nuestros muchachos mostrarán una voluntad y determinación uzbekas reales, respondiendo dignamente a los críticos. ¡Adelante, Uzbekistán, tus compatriotas están contigo!

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