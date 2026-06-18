Gustavo Puerta habla sobre sus objetivos en el partido contra Uzbekistán

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Gustavo Puerta habla sobre sus objetivos en el partido contra Uzbekistán

Los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en los campos de América del Norte continúan con luchas intensas y encarnizadas. Tras la victoria por 3-1 de la selección de Colombia sobre la selección nacional de Uzbekistán en la 1ª jornada del grupo K, el talentoso centrocampista Gustavo Puerta compartió sus impresiones sobre el encuentro y el éxito alcanzado.

El talentoso futbolista, que contribuyó significativamente a la victoria de los sudamericanos en este partido crucial, se detuvo en sus funciones en el campo y el espíritu de equipo.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, puede conocer en detalle las opiniones del centrocampista colombiano y la situación actual del grupo K:

El atleta y su posición

Declaración dada al servicio de prensa de la FIFA

Situación del grupo K y calendario de la próxima jornada

Gustavo Puerta


(Centrocampista de Colombia)

• El entrenador exigió ser agresivo en defensa y transitar rápidamente al ataque.


• Realizó su primera asistencia en la Copa del Mundo.

Colombia: Único líder del grupo con 3 puntos.


Próximo rival: República Democrática del Congo.

«Creo que cumplí dignamente con las instrucciones del entrenador»

En una entrevista exclusiva concedida a los representantes del servicio de prensa oficial de la FIFA, Gustavo Puerta habló abiertamente sobre las instrucciones tácticas dadas por el director técnico. El centrocampista destacó que su mentor le exige ser siempre más firme y agresivo en la línea defensiva y, al mismo tiempo, pasar rápidamente al ataque en cuanto surja una oportunidad favorable.

«Creo que desempeñé dignamente las tareas tácticas asignadas en este difícil partido contra Uzbekistán y pude ayudar a mi equipo. En el campo, no solo yo, sino todos mis compañeros realizaron un trabajo enorme y pusieron todo su esfuerzo. Estoy especialmente feliz de haber logrado mi primera asistencia en esta prestigiosa Copa del Mundo», añadió con satisfacción el futbolista colombiano.

Colombia lidera el grupo, próximo rival: RD Congo

Cabe recordar que la selección de Colombia, que derrotó 3-1 a la selección nacional de Uzbekistán en la primera jornada, sumó 3 puntos importantes y se convirtió en el líder absoluto y único del grupo K.

Según el calendario de la competición, en la segunda jornada los colombianos se enfrentarán a la selección de la República Democrática del Congo. La selección de RD Congo, representante del continente africano, demostró que no será un rival fácil al conseguir un combativo empate 1-1 en el partido contra la poderosa selección de Portugal en la primera jornada.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin:

La confesión del centrocampista rival y la situación del grupo demuestran una vez más que no hay equipos débiles en la Copa del Mundo. Aunque se perdió la oportunidad en la primera jornada, los pupilos de Fabio Cannavaro esperan un partido vital contra Portugal. Si los congoleños pudieron quitarle puntos a los portugueses, ¡entonces nuestros «Lobos Blancos» también podrán cumplir esta tarea a la perfección! ¡Seguimos confiando en nuestros representantes!

¡Siga siempre con nosotros en las páginas de Zamin los análisis expertos más candentes de la Copa del Mundo, las últimas entrevistas del campo rival y el diario del Mundial!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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