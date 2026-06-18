China se convierte en el líder mundial absoluto en energía eólica marina

·24·Tecnología
China se convierte en el líder mundial absoluto en energía eólica marina

China continúa consolidando su dominio en el mercado mundial de las energías renovables. Según los últimos datos, el país se ha convertido no solo en la mayor potencia en energía eólica marina, sino también en el principal motor del crecimiento global. Actualmente, más de la mitad de todas las plantas eólicas marinas del planeta pertenecen a China. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según CCTV Finance, basándose en el recurso mydrivers, para finales de 2025, la capacidad total de las plantas eólicas marinas conectadas a la red en todo el mundo alcanzó los 92 475 millones de kilovatios. El 56 % de esta enorme cifra, es decir, 52 042 millones de kilovatios, es producido por instalaciones en territorio chino. De este modo, Pekín mantiene el primer lugar del ranking mundial desde que superó al Reino Unido en 2021.

Durante el año pasado, el volumen de capacidad recién puesta en servicio a nivel global alcanzó los 9 252 millones de kilovatios, lo que representa un crecimiento del 16 % respecto al año anterior. Cabe destacar que casi el 80 % de estas nuevas capacidades —concretamente 7 192 millones de kilovatios— se establecieron en el mercado chino. Este indicador confirma que el país sigue siendo el líder mundial en la instalación de nuevos equipos durante ocho años consecutivos.

Superioridad tecnológica y objetivos estratégicos

El éxito de China en este ámbito no es una coincidencia, sino el resultado de una estrategia estatal a largo plazo e inversiones en innovaciones tecnológicas. Las turbinas eólicas marinas se consideran más eficientes que las terrestres, ya que la velocidad del viento es más alta y estable en el océano. Aprovechando eficientemente las vastas aguas de sus costas orientales, China está acelerando la transición hacia una economía verde.

Según los expertos, la actividad de China en este sector también contribuye a la reducción de los precios en el mercado energético global. Mediante la producción masiva y la implementación de nuevas tecnologías, el coste de las turbinas está disminuyendo, lo que hace que la energía eólica sea más atractiva para otros estados. Actualmente, las empresas chinas han comenzado a participar como contratistas principales no solo en su país, sino también en proyectos internacionales.

Para países sin salida al mar, como Uzbekistán, esta experiencia china puede ser un modelo importante para desarrollar la energía eólica terrestre. En la región de Asia Central, especialmente en las regiones de Karakalpakstán y Navoí, el potencial eólico se valora positivamente y se utilizan ampliamente las tecnologías chinas en estos proyectos. En el futuro, aumentar la proporción de energía renovable seguirá siendo una tarea prioritaria para resolver problemas ecológicos y garantizar la seguridad energética.

ChinaEnergíaEólica MarinaTecnologíaEcología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Spotify lanza un sistema de reserva de entradas para los verdaderos fansSpotify lanza un sistema de reserva de entradas para los verdaderos fansHoy, 14:25China cultiva arroz en el espacio: un paso clave para las misiones a la Luna y MarteChina cultiva arroz en el espacio: un paso clave para las misiones a la Luna y MarteHoy, 13:55Adobe integra su asistente AI en Premiere, Illustrator e InDesignAdobe integra su asistente AI en Premiere, Illustrator e InDesignHoy, 13:30Rusia finaliza las pruebas para su primera línea ferroviaria de alta velocidadRusia finaliza las pruebas para su primera línea ferroviaria de alta velocidadHoy, 13:26El nuevo avión de entrenamiento ruso UTS-800 se prepara para su primer vueloEl nuevo avión de entrenamiento ruso UTS-800 se prepara para su primer vueloHoy, 13:22Honor presenta el Honor 600 Smart con una batería récordHonor presenta el Honor 600 Smart con una batería récordHoy, 12:58
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado