China continúa consolidando su dominio en el mercado mundial de las energías renovables. Según los últimos datos, el país se ha convertido no solo en la mayor potencia en energía eólica marina, sino también en el principal motor del crecimiento global. Actualmente, más de la mitad de todas las plantas eólicas marinas del planeta pertenecen a China. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según CCTV Finance, basándose en el recurso mydrivers, para finales de 2025, la capacidad total de las plantas eólicas marinas conectadas a la red en todo el mundo alcanzó los 92 475 millones de kilovatios. El 56 % de esta enorme cifra, es decir, 52 042 millones de kilovatios, es producido por instalaciones en territorio chino. De este modo, Pekín mantiene el primer lugar del ranking mundial desde que superó al Reino Unido en 2021.

Durante el año pasado, el volumen de capacidad recién puesta en servicio a nivel global alcanzó los 9 252 millones de kilovatios, lo que representa un crecimiento del 16 % respecto al año anterior. Cabe destacar que casi el 80 % de estas nuevas capacidades —concretamente 7 192 millones de kilovatios— se establecieron en el mercado chino. Este indicador confirma que el país sigue siendo el líder mundial en la instalación de nuevos equipos durante ocho años consecutivos.

Superioridad tecnológica y objetivos estratégicos

El éxito de China en este ámbito no es una coincidencia, sino el resultado de una estrategia estatal a largo plazo e inversiones en innovaciones tecnológicas. Las turbinas eólicas marinas se consideran más eficientes que las terrestres, ya que la velocidad del viento es más alta y estable en el océano. Aprovechando eficientemente las vastas aguas de sus costas orientales, China está acelerando la transición hacia una economía verde.

Según los expertos, la actividad de China en este sector también contribuye a la reducción de los precios en el mercado energético global. Mediante la producción masiva y la implementación de nuevas tecnologías, el coste de las turbinas está disminuyendo, lo que hace que la energía eólica sea más atractiva para otros estados. Actualmente, las empresas chinas han comenzado a participar como contratistas principales no solo en su país, sino también en proyectos internacionales.

Para países sin salida al mar, como Uzbekistán, esta experiencia china puede ser un modelo importante para desarrollar la energía eólica terrestre. En la región de Asia Central, especialmente en las regiones de Karakalpakstán y Navoí, el potencial eólico se valora positivamente y se utilizan ampliamente las tecnologías chinas en estos proyectos. En el futuro, aumentar la proporción de energía renovable seguirá siendo una tarea prioritaria para resolver problemas ecológicos y garantizar la seguridad energética.