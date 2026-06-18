Rusia finaliza las pruebas para su primera línea ferroviaria de alta velocidad

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Rusia finaliza las pruebas para su primera línea ferroviaria de alta velocidad

Los Ferrocarriles Rusos (RJD) han concluido con éxito las pruebas de la red de contacto destinada a la primera línea de alta velocidad (VSM) del país, que conecta Moscú y San Petersburgo. Este hito tecnológico es crucial para permitir que los trenes alcancen velocidades de hasta 400 km/h. Así lo informa Ixbt.com informa .

Representantes del holding confirmaron que todos los componentes de la red de contacto KS-400 cumplen plenamente con las especificaciones técnicas y los requisitos de seguridad. Según la publicación ixbt.com, la decisión final de iniciar la producción en serie de estas piezas se tomó basándose en los resultados de las pruebas.

Tecnologías locales y pruebas complejas

Los trabajos prácticos en este proyecto comenzaron hace casi un año, en agosto de 2024. Las pruebas se llevaron a cabo en una sección experimental especial de 800 metros. Los expertos verificaron minuciosamente la compatibilidad de todos los elementos de la red, la tensión de los cables y su resistencia a velocidades extremas.

También se probaron los dispositivos de diagnóstico estacionarios del sistema. Se instalaron 32 sensores especiales en el sitio experimental para registrar diversos estados de la red de contacto en tiempo real. Estas soluciones de alta tecnología garantizarán la seguridad del tráfico ferroviario en el futuro.

La escala del proyecto y la cadena de producción también son notables. Según datos de RJD, unas 80 empresas participaron en la fabricación de los componentes de la red de contacto. En total, se desarrollaron más de 800 piezas diferentes y soluciones de ingeniería.

El tiempo de viaje se reducirá a la mitad

La construcción de la primera línea de alta velocidad en Rusia está programada para completarse en 2028. Esta ruta, con una longitud total de 679 kilómetros, llevará la conexión de transporte entre Moscú y San Petersburgo a un nivel completamente nuevo.

Actualmente, el trayecto entre ambas ciudades toma unas cuatro horas en trenes rápidos, pero con la entrada en funcionamiento de la nueva línea, los pasajeros podrán llegar a su destino en poco más de 2 horas. Esto fortalecerá los lazos económicos interregionales y creará una alternativa viable al transporte aéreo y terrestre.

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Abror Shuhratov
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