Un oso se come la comida de unos turistas

Unos turistas que descansaban en la naturaleza en Turquía se encontraron con una situación inesperada: un oso se convirtió en el «invitado» de su mesa. Así lo informó el diario Hurriyet.

Se informó que el incidente ocurrió en el parque nacional del valle de Munzur, en la provincia de Tunceli. Los turistas habían organizado un picnic al aire libre, pero un oso pardo, atraído por el olor de la comida, se acercó repentinamente.

Asustados por la situación, los excursionistas dejaron los alimentos en el lugar y se alejaron rápidamente por seguridad. Tras esto, el oso se acercó tranquilamente a la mesa y comenzó a comer.

Lo curioso es que los participantes del evento lograron grabar las acciones del oso desde la distancia. Estas imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales, generando amplios debates entre los usuarios.

Los expertos subrayan que estos casos recuerdan una vez más la importancia de tomar precauciones al descansar en plena naturaleza.