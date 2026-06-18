Honor presenta el Honor 600 Smart con una batería récord

El gigante tecnológico chino Honor ha ampliado su gama de modelos destinados al mercado internacional con el nuevo smartphone Honor 600 Smart. La principal característica de este dispositivo es su capacidad de batería sin precedentes y su alto nivel de protección. El nuevo modelo es reconocido como el smartphone con la fuente de energía más grande del catálogo global de la marca. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El modelo Honor 600 Smart está equipado con una enorme batería de 7700 mAh. Según el fabricante, esta capacidad permite ver videos sin interrupciones durante 28 horas o alcanzar hasta 93 horas de autonomía en diversos escenarios. Además, el smartphone soporta la tecnología de carga rápida de 45 W, lo que ayuda a cargar la batería de gran capacidad en poco tiempo.

Cuerpo robusto y protección de alto nivel

El smartphone destaca no solo por su batería, sino también por su durabilidad. Los ingenieros de Honor diseñaron el cuerpo del dispositivo para que pueda resistir caídas sobre superficies duras desde una altura de 2,5 metros. Además, cuenta con protección contra el polvo y el agua bajo el estándar IP68, pudiendo permanecer bajo el agua a 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos.

Técnicamente, el Honor 600 Smart pertenece a la gama media. Está equipado con una pantalla IPS de 6,87 pulgadas con una resolución de imagen de 1592 x 720 píxeles. En su interior se encuentra el chipset Snapdragon 4 Gen 4 con soporte para redes 5G, lo que permite a los usuarios aprovechar plenamente las velocidades de comunicación modernas.

En cuanto a la memoria, el smartphone cuenta con 4 GB de RAM (con posibilidad de expansión mediante la tecnología RAM Turbo) y 128 GB de almacenamiento interno. Según la publicación ixbt.com, la cámara principal consta de un sensor de 50 megapíxeles, aunque los detalles sobre los módulos adicionales aún no han sido revelados.

Inteligencia artificial y capacidades multimedia

Siguiendo las tendencias actuales, el Honor 600 Smart incorpora un botón especial para invocar rápidamente las funciones de inteligencia artificial (AI). Asimismo, el dispositivo está equipado con altavoces estéreo cuyo volumen puede aumentarse hasta un 400 % mediante un modo especial. Esta característica es muy útil para ver videos o escuchar música en entornos ruidosos.

Actualmente, el nuevo modelo ha aparecido en el sitio oficial de Honor France con el estado «próximamente disponible». El smartphone se ofrecerá en colores negro y plata. Aunque el precio oficial aún no ha sido anunciado, se espera que genere un gran interés en mercados donde la conectividad móvil y la autonomía son cruciales, como en Uzbekistán.