Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal: ¿ha llegado el momento de salvar a la leyenda de sí mismo?

Los primeros pasos de la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026 han provocado una ola de críticas inesperadas. El empate insípido (1-1) contra la RD Congo obligó no solo a los aficionados, sino también a expertos reconocidos, a centrar su atención en los problemas que rodean a Cristiano Ronaldo. Muchos especialistas señalan que los movimientos del delantero de 41 años están afectando negativamente el ritmo general del equipo. Así lo informa Goal.com.

El exdelantero del Manchester United, Louis Sá, afirmó en una entrevista con la publicación Casinolyze que la pasión de Ronaldo por perseguir récords obstaculiza la flexibilidad táctica del equipo. Según Sá, es necesario «salvar» a Cristiano de sí mismo, ya que sigue intentando competir con estrellas como Lionel Messi y Erling Haaland. Esto reduce la capacidad de presión alta del equipo.

Problemas tácticos y la elección del entrenador

El seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, se encuentra ante una decisión difícil. El hecho de que mantuviera a su capitán en el campo hasta el final del partido en Houston generó numerosas dudas. Los críticos acusan al técnico de priorizar su relación personal con la estrella del Al-Nassr sobre los intereses del equipo. Louis Sá destacó que dejar a Ronaldo en el banquillo para llevarlo renovado a los play-offs sería el camino correcto.

Thierry Henry, leyenda del Arsenal y de la selección de Francia, también expresó sus opiniones tajantes sobre el tema. Al analizar los errores tácticos durante el juego, señaló que el posicionamiento de Ronaldo estaba interfiriendo con sus compañeros. Específicamente, en una jugada de la segunda parte, el instinto goleador de Cristiano bloqueó el camino de Bruno Fernandes, anulando una clara oportunidad de gol.

«Los que están sentados en casa deben entender una cosa: es el equipo el que debe marcar, no ustedes», afirmó Henry en su análisis. En su opinión, los récords individuales no deben estar por encima del éxito colectivo. Esto se percibe como una advertencia sobre cómo esta situación podría romper el equilibrio interno de la selección portuguesa.

A pesar de ello, es innegable que la condición física de Ronaldo sigue siendo de alto nivel. Continúa trabajando incansablemente, pero la alta energía y el movimiento constante que exige el fútbol moderno son naturalmente difíciles para un futbolista de 41 años. Ahora, la forma en que Roberto Martinez realice cambios en la alineación y defina el rol de Ronaldo en los próximos partidos podría decidir el destino del torneo.