El nuevo avión de entrenamiento ruso UTS-800 se prepara para su primer vuelo

Se está dando un paso importante en la industria aeronáutica rusa: la Planta de Aviación Civil de Ural (UZGA) se prepara para hacer despegar por primera vez su nuevo avión de entrenamiento UTS-800 con un motor local. Este proyecto representa una etapa estratégica hacia la localización completa del sistema de formación inicial y selección de pilotos para la aviación militar y civil rusa. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Ekaterina Zgirovskaya, representante oficial de UZGA, informó en una feria celebrada en Minsk que el prototipo equipado con el motor turbohélice VK-800SP ha llegado a la etapa final de las pruebas. Anteriormente, este avión fue probado con motores de la compañía estadounidense General Electric, pero la producción en serie se basará totalmente en tecnologías rusas.

Pruebas técnicas y medidas de seguridad

Recientemente, se completaron con éxito las pruebas de frecuencia en tierra del avión UTS-800 en el sitio de producción de Ekaterimburgo. Según ixbt.com, este proceso es decisivo para garantizar la seguridad de vuelo de la aeronave. Durante las pruebas de frecuencia, se determinaron las frecuencias de resonancia de la estructura y las características dinámicas del sistema de control.

Los especialistas buscan, mediante estas pruebas, eliminar vibraciones peligrosas que puedan surgir durante el vuelo. Dichas verificaciones son necesarias para confirmar la resistencia de la construcción y su total cumplimiento con los requisitos de seguridad aérea. Superar esta etapa garantiza la estabilidad del avión en el aire.

Funcionamiento de los sistemas de a bordo

En el marco de las pruebas en tierra, se verificaron no solo el motor, sino todos los sistemas vitales del avión. Específicamente, el suministro eléctrico, la hidráulica, el tren de aterrizaje y el equipo radioelectrónico fueron probados en diversos regímenes de operación. Se prestó especial atención a la interacción coordinada de estos sistemas en diferentes niveles de potencia del motor.

Las principales características del avión UTS-800 son las siguientes:

Diseñado para la formación inicial y selección de pilotos;

Primer avión de entrenamiento turbohélice fabricado en Rusia;

Equipado con instrumentación digital de a bordo moderna;

Bajos costos de explotación y alta fiabilidad.

Cabe destacar que este nuevo modelo despierta un gran interés no solo en el mercado interno ruso, sino también en clientes extranjeros. Se espera que el UTS-800 sea competitivo en el segmento de aviones de entrenamiento y podría integrarse pronto en los arsenales de escuelas de aviación de varios países. Actualmente, los expertos realizan los últimos ajustes para fijar la fecha del primer vuelo.