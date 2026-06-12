Abre en los Países Bajos la primera «granja» del mundo sin animales

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Abre en los Países Bajos la primera «granja» del mundo sin animales

La primera granja del mundo especializada en el cultivo de carne en condiciones de laboratorio ha comenzado a operar en los Países Bajos. Aquí, la carne no se obtiene de animales vivos, sino mediante la multiplicación de células bovinas en biorreactores especializados.

Los expertos señalan que el sabor y la textura de la carne cultivada mediante este método apenas difieren de la carne tradicional. Además, es posible controlar el contenido de proteínas, grasas y carbohidratos del producto.

La principal ventaja del proyecto es que no hay necesidad de sacrificar animales durante el proceso de producción de carne. También se espera que esta tecnología sea más barata que la ganadería tradicional en el futuro.

Actualmente, la granja está funcionando en modo de prueba. Se planea que esté a plena capacidad para el año 2028.

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