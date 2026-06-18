La participación histórica de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo está despertando un gran interés y un apoyo sincero en toda Asia Central. Ciudadanos de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán desean suerte a los «Lobos Blancos» a través de las redes sociales, demostrando la solidaridad en torno a la selección de Uzbekistán.

El bloguero Xushnudbek Xudoyberdiyev tampoco se quedó indiferente ante esta cálida actitud de los pueblos hermanos. En un mensaje de video enviado desde el aeropuerto, anunció que ha ideado una iniciativa original para agradecer a los aficionados de Asia Central y mostrar la unidad de los pueblos de nuestra región al mundo entero.

Según Xushnudbek, ha encargado bufandas especiales con las banderas nacionales de Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Estas bufandas, colocadas en una maleta, serán llevadas a Estados Unidos y distribuidas gratuitamente a los aficionados de Asia Central allí presentes.

En el video se puede ver que dentro de la maleta hay bufandas de diversos colores con los símbolos de los cinco Estados. Cada una de ellas representa la amistad, la cercanía de los pueblos de la región y la alegría común por el fútbol.

Lemas como «Kazajo, kirguís, uzbeko — nacidos de un mismo vientre» se están difundiendo ampliamente en las redes sociales. Pero esta vez el apoyo no se ha limitado a tres países. Aficionados de Tayikistán y Turkmenistán también desean suerte a la selección nacional de Uzbekistán, manifestando una sola voz para Asia Central.

Representantes de la región que viven en Estados Unidos o que han viajado allí para ver la Copa del Mundo izan banderas de Uzbekistán, expresando que están listos para apoyar a nuestra selección nacional. En algunos videos se puede ver a aficionados kazajos con vestimenta uzbeka, sosteniendo las banderas de ambos países y gritando: «¡Vamos Uzbekistán!»

En otras imágenes, ciudadanos de Asia Central ondean la bandera de Uzbekistán en las calles de Nueva York para apoyar a la selección nacional. Están demostrando en la práctica que el fútbol puede unir a toda una región.

Uno de los aficionados kazajos destacó en su mensaje de video que dos kazajos residentes en Estados Unidos están animando a la selección nacional de Uzbekistán. Sosteniendo las banderas de Kazajistán y Uzbekistán y vistiendo trajes nacionales, expresaron sus sinceros deseos.

Aficionados tayikos también se fotografían con la bandera de Uzbekistán y se pintan los símbolos de Uzbekistán en la cara para desear suerte a los «Lobos Blancos». Estas escenas muestran que el fútbol no conoce fronteras y acerca aún más a los pueblos hermanos.

La iniciativa de Xushnudbek Xudoyberdiyev está orientada a manifestar esta solidaridad de manera aún más amplia. Las bufandas con las banderas de los cinco Estados no son simples recuerdos. Representan la historia común, la cultura cercana y los lazos de fraternidad de los pueblos de Asia Central.

En el video grabado en el aeropuerto, el bloguero abre la maleta y muestra las bufandas. En ellas se armonizan los símbolos de Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Xushnudbek dijo que regalaría estas bufandas a los aficionados hermanos en Estados Unidos para expresarles su gratitud.

Esta iniciativa fue recibida con calidez por los usuarios de las redes sociales. Muchos valoraron esta idea no solo como algo positivo para el fútbol, sino como una acción noble que sirve a la amistad y la solidaridad entre los pueblos de Asia Central.

La clasificación de la selección nacional de Uzbekistán para el Mundial se ha convertido en un evento especial para toda la región. Uzbekistán es el primer país de Asia Central en llegar a la fase final de la Copa del Mundo. Por ello, los aficionados de los países vecinos aceptan a los «Lobos Blancos» no solo como el equipo de Uzbekistán, sino como el representante de toda la región.

Millones de aficionados esperan con ansias cada partido de Uzbekistán. Algunos apoyarán a nuestra selección desde Tashkent, Almaty, Biskek, Dusambé o Asjabad, y otros desde diversas ciudades de Estados Unidos.

Este apoyo puede ser una gran fuerza moral para los futbolistas. Al entrar al campo, la selección de Uzbekistán sentirá que detrás de ella no solo está un pueblo de 37 millones, sino los deseos sinceros y la confianza de toda la región de Asia Central.

El fútbol a veces adquiere un significado mayor que el de un simple deporte. Une a los pueblos, hace olvidar las fronteras y reúne a personas cercanas en torno a sentimientos comunes.

El hecho de que Xushnudbek Xudoyberdiyev parta con una maleta de bufandas expresa precisamente ese significado. La idea principal de esta iniciativa es clara: aunque vivamos en Estados diferentes, nuestra historia, cultura y fraternidad son una sola.

Durante los días del Mundial, las banderas de los cinco Estados podrían ondear juntas en los estadios y calles de Estados Unidos. Esto mostrará al mundo entero la amistad y la solidaridad de los pueblos de Asia Central.

Mientras la selección nacional de Uzbekistán comienza su camino en el Mundial, el hecho de contar con un apoyo tan grande y sincero tiene una importancia especial. Los «Lobos Blancos» intentarán hacer valer su voz en el campo, mientras que los aficionados manifestarán la unidad de Asia Central en las gradas y las calles.