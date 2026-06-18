Nueva era en los aeropuertos rusos: Pulkovo despliega vehículos autónomos por primera vez

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Nueva era en los aeropuertos rusos: Pulkovo despliega vehículos autónomos por primera vez

El aeropuerto internacional de Pulkovo en San Petersburgo será el primero en la historia de la aviación rusa en implementar vehículos sin conductor en sus instalaciones. Se espera que este paso innovador sea un punto de inflexión importante en la digitalización de la infraestructura aeroportuaria y la mejora de la eficiencia operativa. Así lo informa Ixbt.com.

Según la empresa gestora « Vozdushnie vorota Severnoy stolitsi », el Consejo de la Federación de Rusia ha respaldado la ley sobre regímenes jurídicos experimentales en el ámbito de las innovaciones digitales y tecnológicas. Este cambio legal elimina todas las restricciones jurídicas para el uso de vehículos terrestres autónomos en el recinto aeroportuario.

Alcance de las innovaciones y áreas de aplicación

En el marco del proyecto, aparecerán diversos dispositivos robotizados especializados en la plataforma de Pulkovo. Sus funciones principales están orientadas a automatizar los procesos operativos diarios y complejos del aeropuerto. Específicamente, se prevé el uso de tecnología autónoma en las siguientes áreas:

  • Tractores de equipaje autónomos para el transporte de carga;
  • Robots destinados a la limpieza de las pistas de aterrizaje y despegue;
  • Sensores y dispositivos de patrulla que vigilan el territorio del aeropuerto las 24 horas.
La implementación de estas tecnologías no solo reducirá el factor humano, sino que llevará el nivel de seguridad a una nueva etapa. Por ejemplo, los robots de patrulla podrán detectar cualquier movimiento sospechoso en el territorio en tiempo real.

Desde el punto de vista económico, se pronostica que la tecnología autónoma aumentará la productividad laboral en al menos un 25 %. Según los cálculos de la empresa gestora, esta innovación permitirá al aeropuerto ahorrar más de 150 millones de rublos anuales en costes operativos.

Esta experiencia también podría servir de modelo para el mercado aeronáutico de Uzbekistán en el futuro. Mientras los aeropuertos de Taskent y otras grandes ciudades están siendo modernizados, estas soluciones digitales internacionales desempeñarán sin duda un papel crucial en la mejora de la calidad del servicio.

Según los expertos, si esta prueba en Pulkovo tiene éxito, se acelerará la implementación de sistemas robotizados en otros grandes aeropuertos de Rusia. Esto, a su vez, evidenciará el fortalecimiento de la tendencia hacia la automatización en la industria aeronáutica global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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