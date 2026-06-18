Thomas Partey deja el Villarreal: el futuro del medio ghanés en entredicho

El excentrocampista defensivo del Arsenal, Thomas Partey, quedará libre este verano. El club español Villarreal ha decidido no ejercer su opción de renovar el contrato del jugador por un año más. Se espera que esta decisión tenga un impacto serio no solo en su trayectoria en el club, sino también en su futuro profesional. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según The Athletic y Sport, la directiva del Villarreal le dio una oportunidad a Partey en el verano de 2025, tras su salida del Arsenal. En aquel momento, las partes firmaron un acuerdo por un año que incluía una cláusula de prórroga por otros 12 meses. Sin embargo, el club español prefirió no activar dicha cláusula y el mediocampista quedará oficialmente sin equipo a finales de junio.

Resultados en el campo y ambiente en el vestuario

Durante la temporada pasada, Thomas Partey disputó 32 partidos en todas las competiciones con el Villarreal, contribuyendo a que el equipo se situara entre los tres primeros de La Liga. A pesar de ello, la situación interna no fue sencilla. Según se informa, algunos miembros del equipo expresaron su rechazo a jugar con él debido a su vida personal y a los conflictos que lo rodean.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, defendió inicialmente al jugador, subrayando que la presunción de inocencia es un valor fundamental para el club. No obstante, los problemas legales y la presión en el ambiente del equipo parecen haber influido en la decisión final. Ahora, la directiva del club se prepara para formar un nuevo proyecto sin Partey.

Problemas legales y obstáculos internacionales

Según Goal.com, Thomas Partey espera actualmente un proceso judicial en el Reino Unido por acusaciones muy graves. Se han abierto varias causas penales contra él relacionadas con casos de violencia. Aunque el futbolista niega todas las acusaciones y sostiene su inocencia, las audiencias principales están programadas para junio de 2027. Esto está obligando a muchos clubes europeos a evitar firmar un contrato con él.

Esta situación también está afectando su participación en la selección de Ghana. A pesar de ser vicecapitán, se está perdiendo partidos importantes de las eliminatorias para el Mundial 2026. En particular, debido al rechazo de su visa para entrar a Canadá, no podrá ayudar a sus compañeros en el encuentro contra Panamá.

En las circunstancias actuales, no será fácil para Thomas Partey, de 31 años, encontrar un nuevo equipo. Los clubes top están más preocupados por el riesgo reputacional vinculado a los procesos judiciales que por su estado físico. Los próximos meses serán decisivos para el ghanés, no solo en lo deportivo, sino también para su vida personal y su libertad.