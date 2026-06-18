Estados Unidos se prepara para el Mundial: estado de Christian Pulisic y la magia de Messi

La selección nacional de Estados Unidos continúa su preparación antes de un partido crucial contra Australia. Actualmente, el estado físico de la estrella Christian Pulisic y su disponibilidad para jugar están en el centro de atención de especialistas y aficionados. Según Goal.com, el futbolista se encuentra en proceso de recuperación de una lesión. Goal.com informa .

Durante los entrenamientos en Irvine, California, los integrantes del equipo Brenden Aaronson y Antonee Robinson se reunieron con periodistas para hablar sobre el ambiente interno. Destacaron que Pulisic está trabajando duro, aunque aún no se ha reintegrado totalmente a los entrenamientos grupales. El delantero ha pasado los últimos días siguiendo un programa individual.

La lesión de Pulisic y el espíritu del equipo

Según Antonee Robinson, el equipo está manejando la salud de Christian Pulisic con cautela. «No sé exactamente qué tan grave es su lesión, pero mejora día a día. Aún tenemos unos días. Incluso si no llega a estar listo para el partido contra Australia, tenemos suficientes jugadores de calidad en el banquillo para cubrir su posición», señaló el defensa.

Para la selección de Estados Unidos, Pulisic no es solo la fuerza principal en la línea de ataque, sino también el líder del equipo. Anteriormente, Tim Weah lo calificó como uno de los cinco mejores extremos del mundo. Por ello, el cuerpo técnico considera la opción de reservarlo para las etapas posteriores del torneo. Dada la duración del certamen, cada jugador es fundamental.

Respeto a la maestría de Messi

Mientras se preparan para sus encuentros, los futbolistas estadounidenses también siguen las recientes y brillantes actuaciones de la estrella mundial Lionel Messi . Entre entrenamientos, los estadounidenses no ocultaron su asombro ante las acciones de la leyenda argentina en el campo, lo que enriquece el ambiente futbolístico general del equipo.

Actualmente, la selección de Estados Unidos centra toda su atención en el encuentro contra Australia. Se ha señalado que la competencia interna es fuerte y cada futbolista espera su oportunidad. Se espera que el regreso de Pulisic aumente significativamente el potencial ofensivo del equipo.

Cabe recordar que la selección de Estados Unidos busca objetivos altos en este Mundial, planeando superar con éxito la fase de grupos y avanzar lo más posible en los play-offs. Siga las noticias sobre los próximos partidos y el estado de los jugadores en nuestro sitio web.