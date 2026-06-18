Snap presenta sus nuevas gafas AR: precio y caída de las acciones

Snap ha presentado oficialmente la nueva generación de sus esperadas gafas AR (realidad aumentada), desarrolladas durante más de una década: el modelo Spectacles. Sin embargo, esta novedad tecnológica no fue recibida con el entusiasmo que esperaban los inversores. Tras la presentación, el valor de las acciones de la compañía cayó considerablemente, lo que indica que el mercado duda del éxito comercial del nuevo producto. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, las acciones de Snap cayeron más del 5 % tras la presentación del nuevo dispositivo. Mientras que el precio de una acción era de 5,86 dólares el martes, para el miércoles por la mañana bajó a 4,83 dólares. Cabe destacar que la situación financiera global de la empresa en el último año no es estable: el valor de las acciones ha perdido un total del 30 % en los últimos 12 meses.

Cuestión del precio y público objetivo

La principal preocupación de expertos e inversores es el precio excesivo de las gafas Spectacles. La compañía ha fijado el precio de este gadget en casi 2 200 dólares. Este precio es demasiado alto para los adolescentes y jóvenes, que son los principales usuarios de la plataforma Snap. Según los observadores, una estrategia de precios tan alta podría impedir la adopción masiva del producto y el aumento de los ingresos de la empresa.

El CEO de Snap, Evan Spiegel, defendió el precio del producto en una entrevista con la cadena CNBC. Según él, las Spectacles no son simples gafas, sino un ordenador completo. "Este dispositivo debe verse como un ordenador, por lo que su precio está alineado con el de los portátiles u ordenadores de gama alta", explicó Spiegel.

Competencia y posicionamiento en el mercado

Al comparar su producto con otros dispositivos del mercado, Evan Spiegel destacó que las Spectacles ocupan un lugar único. En su opinión, las nuevas gafas son más potentes que las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta, pero más compactas y cómodas que el casco Apple Vision Pro. Mientras que el dispositivo de Meta es más barato, su potencia de cálculo es baja, y el producto de Apple es muy potente, pero pesado y caro.

El jefe de Snap subrayó que el nuevo modelo Spectacles es cómodo de llevar y lo suficientemente potente para las tecnologías de computación inmersiva. No obstante, los analistas de mercado predicen que será difícil que un gadget de 2 200 dólares encuentre su lugar en el mercado de consumo masivo. Por ahora, los inversores esperan ver cómo este paso innovador de Snap afectará los resultados financieros.