Fraude masivo en tiendas de aplicaciones: ¿cómo fue desenmascarada la red Genesis Tech?

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. ha presentado una demanda contra Genesis Tech, una de las redes de fraude más grandes en el mercado de aplicaciones móviles. Este caso demuestra cuán compleja y sistémica se ha vuelto la decepción de los usuarios a través de servicios de suscripción en el mundo de la tecnología moderna. La empresa es acusada de apropiarse ilegalmente de cientos de millones de dólares a través de una red de empresas pantalla. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según datos de la FTC, Genesis Tech utilizó decenas de filiales registradas en Chipre y operando en Ucrania para ocultar su verdadera identidad. Esta red incluía aplicaciones de fitness como MadMuscles, Harna y Unimeal, servicios como PDF Guru y PDF Master, así como las aplicaciones Nebula (astrología) y Wisey (productividad). Solo cinco filiales principales generaron ingresos de aproximadamente 250 millones de dólares entre 2023 y mediados de 2025.

Un complejo esquema de ocultación

Esta red fraudulenta utilizó métodos extremadamente astutos para evadir los sistemas de control de gigantes tecnológicos como Apple y Google. Genesis Tech abría constantemente nuevas entidades legales y cuentas de comerciante (merchant accounts). De esta manera, lograron escapar de los programas de monitoreo antifraude durante años. Los fondos desaparecieron sin dejar rastro a través de diversas transferencias internacionales.

Según informa ixbt.com, en el periodo de 12 meses hasta septiembre de 2025, el total de transacciones realizadas a través de todas las cuentas de PayPal vinculadas a la empresa alcanzó los 700 millones de dólares. Estas cifras confirman la magnitud del fraude y el grave daño causado a los bolsillos de los usuarios comunes.

La imposibilidad de cancelar la suscripción

El principal riesgo de las aplicaciones de Genesis Tech era que funcionaban como una «trampa». Los servicios se ofrecían a los usuarios de forma gratuita o a un precio muy bajo, pero inmediatamente después del registro se activaban automáticamente suscripciones costosas. Lo peor es que el botón para cancelar la suscripción era deliberadamente eliminado o escondido en las aplicaciones y sitios web. En muchos casos, se cobraron servicios adicionales sin permiso o se facturó dos veces por un producto comprado una sola vez.

Este caso es también una advertencia importante para los usuarios. Estos esquemas de fraude «inteligentes» están aumentando en App Store y Google Play. Los expertos recomiendan verificar al desarrollador antes de descargar cualquier aplicación y no vincular tarjetas bancarias a suscripciones sospechosas. Actualmente, el caso se lleva a cabo en el tribunal del distrito norte de California, donde se espera que un grupo de personas, incluidos los directivos Stamatis Skianis y Oksana Kucher, rindan cuentas.