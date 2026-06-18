Notificaciones restablecidas en el mensajero Max para usuarios de iPhone

Los usuarios del mensajero ruso Max en dispositivos iPhone ahora tienen la posibilidad de restablecer las notificaciones perdidas. La aplicación, retirada de la App Store de Apple y sujeta a restricciones, está recuperando su funcionalidad mediante tecnologías web. Así lo informó la publicación ixbt.com. Al respecto, Ixbt.com informa .

Cabe recordar que el 3 de junio de este año, la aplicación Max fue retirada oficialmente de la Apple App Store. En aquel momento, Apple justificó esta decisión basándose en las restricciones de las sanciones vigentes. Como resultado, no solo se cerró la posibilidad de descargar la aplicación, sino que también dejaron de funcionar las notificaciones de nuevos mensajes en las aplicaciones ya instaladas.

Guía para activar las notificaciones

Actualmente, para restablecer las notificaciones, se requiere que los usuarios utilicen una versión web especial del mensajero. El proceso se realiza a través del navegador Safari. Primero, el usuario debe ingresar al sitio web.max.ru y autenticarse con su número de teléfono.

Una vez ingresado al sistema, se debe presionar el botón «Compartir» (Share) en la parte inferior del navegador Safari y luego seleccionar la opción «Añadir a pantalla de inicio» (Add to Home Screen) en el menú. Tras esto, aparecerá un icono independiente del mensajero en el escritorio del iPhone y comenzará a funcionar como una aplicación autónoma.

Al volver a ingresar al sistema a través del nuevo acceso directo, el dispositivo solicitará permiso al usuario para enviar notificaciones. Si se confirma esta solicitud, la información sobre los nuevos mensajes comenzará a aparecer en pantalla al igual que en las aplicaciones normales. Este método permite eludir las restricciones de la tienda de Apple.

Esta situación demuestra una vez más la creciente importancia de la tecnología PWA (Progressive Web Apps) en el mundo tecnológico. Esta experiencia también puede ser interesante para los usuarios uzbekos ya que, cuando algunas aplicaciones bancarias y financieras son eliminadas debido a sanciones, este tipo de soluciones web se convierten en la única alternativa.

Por ahora, Apple no ha tomado medidas drásticas contra este método, aunque no se descarta que la empresa limite las capacidades de las aplicaciones web en el futuro, alegando la seguridad del ecosistema. No obstante, el equipo del mensajero Max está empleando todas las posibilidades técnicas para mantener a su audiencia.